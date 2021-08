Kunstrasen: Stadt vertröstet Verein vorerst weiter

Fußballer fürchten um Wettbewerbsfähigkeit

+ © Holger Battefeld BV 10 Remscheid will wissen, wie lange er noch in Neuenkamp spielen kann: hier Alberto Abate (links - gegen Elham Bekiri vom SV 09/35). © Holger Battefeld

Alle warten auf Start in Hackenberg. Der BV 10 wartet derweil auf Perspektive für den Fußballplatz in Neuenkamp.

Von Thomas Wintgen

Sportvereine und -Ausschuss wollen sich nicht länger hinhalten lassen. Sie drängen auf eine Antwort auf die Frage, was aus dem Sportplatz Neuenkamp wird. Der ist bis 2020 vom Eigentümer RSV an den BV 10 verpachtet. Insofern stehe das Gelände der Stadt nicht zur Verfügung, sagte Sportamtsleiter Martin Sternkopf in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses auf Anfrage der CDU.

Gespräche finden statt, beruhigte Sternkopf – mit Vertretern des BV 10 schon deshalb, weil „nicht auszuschließen ist, dass wir das Gelände in der Umbauphase der Sportanlage Hackenberg benötigen“. Bisher sei nur beabsichtigt, die Anlage Düppelstraße aufzugeben, nicht Neuenkamp.

Planungsrechtlich handele es sich um eine Fläche für Gemeinbedarf – im Innenbereich, was wichtig ist für denkbare Nutzungen. Weil im Westen Wohnbebauung und im Norden die Schule ist, komme hier theoretisch eine soziale oder gewerbliche Nutzung in Frage - mit entsprechenden Lärmemissions-Einschränkungen.

Zum Gespräch des Fachdienstes mit Verein und Oberbürgermeister gab Ausschussvorsitzender Markus Kötter (CDU) mit auf den Weg: „Es muss klar sein, wie es mit dem BV 10 weitergeht.“ Niemand könne sich den Verein ohne Anlage vorstellen.

Berthold Fahl, Geschäftsführer des BV 10, erinnerte daran, dass die Stadt den Verein Ende der 80er-Jahre gedrängt habe, den Standort Neuenhaus zugunsten der Firma Edscha zu verlassen. „Wir wollten eigentlich einen wesentlich längeren Zeitraum haben als drei Jahre - und hier kurzfristig Kunstrasen verlegen“, fügte er hinzu.

Verein sieht sich nicht mehr wettbewerbsfähig

Der Verein verliere wegen der „Wahnsinns-Wettbewerbsverzerrung“ eine Mannschaft nach der anderen: sieben Teams innerhalb von nur zwei Jahren. Der RSV würde das Sportplatz-Gelände weiter verpachten. Schon beim Umzug hierher habe die Stadt zugesagt, Kunstrasen konkret anzudenken. Wenn der Wuppertaler Uni-Professor Dr. Horst Hübner empfehle, Kunstrasen an zentralen Standorten zu planen, fühle sich der BV 10 bestätigt. „Wir sind zentral“, betonte Berthold Fahl im Gespräch mit dem RGA. Man könne doch das Thema nicht „jahrelang auf die lange Bank schieben“.

Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung sei ja nun vom Tisch. „Wir hatten mal die meisten Mannschaften“, erinnert sich Fahl - heute sei der BV 10 fast nicht mehr wettbewerbsfähig. Sportdezernent Thomas Neuhaus anerkannte die „Kaufen-Pachten-Kunstrasen“-Bedürfnisse und -Zusammenhänge, bedauerte aber, dass die Stadt wegen der unterschiedlichen Eigentümer hier „nicht aus der Hüfte“ schießen könne.

Er fügte hinzu: „Sie werden eine angemessene Lösung bekommen.“ Man sei in der Diskussion, aus mehreren Wünschen und Erfordernissen eine „gute Mischung“ zu finden. Neuhaus bat darum, nicht zu vergessen, dass die Stadt bis 2020 auch das Thema Hackenberg abarbeiten müsse.

Kötter entgegnete: „Der Sportausschuss passt auf.“ „Die Stadt wird dem BV 10 jede Hilfestellung geben“, versicherte Sternkopf dem RGA. Das Problem sei die Frage, wann es in Hackenberg losgehen könne und wie lange es dauern werde. Alle rechnen mit einer zweijährigen Bauphase, aber zu sagen, wann die starte, sei wie der Blick ins Wasserglas.

Neuenkamp habe vom Standort klare Vorteile etwa gegenüber der Düppelstraße in der Haddenbach. „Im Prinzip warten wir“, sagt Martin Sternkopf, „alle auf den Beschluss, dass es in Hackenberg losgehen kann.“