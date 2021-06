In Remscheid sollen weitere Quartiere altengerechter werden

Altengerechte Quartiersentwicklung

+ © Roland Keusch Sieht nach den zweieinhalb Jahren des Projekts „Altengerechte Quartiersentwicklung“ in Remscheid-Süd durchaus erste Erfolge und insbesondere die Dankbarkeit der Senioren: Koordinator Daniel Schmidt. © Roland Keusch

Koordinator berichtete im Sozialausschuss. Dezernent: „Das war ein guter Anfang!“

Von Thomas Wintgen

Nach zweieinhalb Jahren „Altengerechte Quartiersentwicklung Remscheid-Süd“ sieht der Projektkoordinator Daniel Schmidt dankbare Senioren sowie „deutliche Erfolge sichtbar“ geworden. Das sagte er in einer Bilanz in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Dezernent Thomas Neuhaus sagte, dass es „weiter wichtig sein“ werde, sich mit älteren Menschen auseinanderzusetzen. Weil das bisher nicht üblich war, sei die Stadt darauf noch nicht gut vorbereitet.

Die Stadt stehe inzwischen aber gesetzlich in der Pflicht, so zu handeln; zweitens sei unumstritten, dass der Grundsatz „zu Hause statt Heim“ auch hilft, Geld zu sparen; und drittens habe die Stadt sogar eine Planstelle verfügbar. Das Modellprojekt ende im Dezember; es sei insofern wegweisend gewesen, als man hier gelernt, eingeübt und angewendet hat, wie man „den Quartiersgedanken leben“ kann. Ein nächster Schritt wird nun sein zu versuchen, das möglichst in ein Regelangebot übergehen zu lassen – ein sehr schwieriges Unterfangen eingedenk der finanziellen Lage der Stadt; andererseits ist es inzwischen quasi Pflichtaufgabe.

„Mein Gefühl ist“, sagt Neuhaus, „dass das ein guter Anfang war, dass das gut funktioniert hat.“ Dafür dankte er ausdrücklich Daniel Schmidt („Total klasse“). Aber nun gehe es für die Stadt darum, weitere Quartiere altengerechter zu machen. Sozial- und Altenpflegeplaner Thomas Köppchen untermauerte das mit Zahlen: 2013 waren 20,9 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre und älter – 2050 werden es 31,5 % – also nahezu ein Drittel – sein. Die Pflegebedürftigkeit werde sich deutschlandweit auf 4,5 Millionen Menschen verdoppeln.

Schmidt erinnerte an Maßnahmen wie die Quartierskonferenz sowie den wichtigen Schritt „Seniorenwegweiser Remscheid-Süd“ – der habe bereits das Bedürfnis geweckt, so etwas auch für ganz Remscheid herauszugeben. Überraschend sei für ihn gewesen, dass zum ersten „Bürgerhaus-Café“ gleich 35 interessierte Senioren kamen. Im September hat das zweite stattgefunden (Thema: Patientenverfügung); am Wochenende des Ersten Advents gebe es ein Weihnachts-Café.

Mit der Gewag und der GWG habe es Gespräche zum Thema Barrierefreiheit gegeben – beiden Gesellschaften sei bewusst, dass das letztlich auch in ihrem Interesse sei eingedenk des demografischen Wandels. Schmidt erwähnte noch die Einschätzung der Quartierskräfte im Neuen Lindenhof, dass Quartiersentwicklung nur mit Hilfe einer professionellen Fachkraft gelingen könne, die „Walking-Fußball“-Gruppe sowie die Wünsche nach einem Bürgerbus und nach einer entlastenden Vorsorge-Assistenz.

Das Projekt unterstützt bestehende Strukturen

„Schritt für Schritt“ war seine Antwort auf die Frage von Dorothea Schlächter (FDP), ob er als Projektkoordinator auch ausländische Einwohner erreiche. Norbert Schmitz (CDU) erinnerte daran, dass es früher „an jeder Ecke eine Seniorentagesstätte“ gegeben habe – diese Strukturen seien heute „aus Kostengründen zerstört“. Was mal war, werde womöglich wieder ein Thema, entgegnete Neuhaus. Die Stadt müsse sich noch besser vorbereiten auf den Umgang mit Senioren.

ZIELE UND ERSTE PRAKTISCHE KONSEQUENZEN STRUKTUR 5 100 Bewohner des Südbezirks sind über 65 Jahre alt. Für knapp ein Fünftel der etwa 24 000 Einwohner in den zehn Stadtteilen des Bezirks hat das Projekt ein Ziel vor Augen: Die Voraussetzungen für einen langen Verbleib in der vertrauten, häuslichen Umgebung zu schaffen. PROJEKTE Dafür entwickelt Daniel Schmidt Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen. Der Koordinator über seinen Arbeitsbereich: „Der Südbezirk hat Lebensqualität.“ Geplant ist, im Südbezirk eine handwerkliche Seniorenwerkstatt einzurichten und Paten mit Senioren auf Spaziergänge zu schicken.

Lothar Krebs (SPD) fragte, wie die Stadt Freie Träger wie Awo, Caritas und Kirchen einbinde. Da werde bestimmt niemand vergessen, entgegnete Neuhaus, weil „wir gerade im Sozialen ohne Wohlfahrtsverbände und Freie Träger nicht auskommen“. Neuhaus betonte, dass das Projekt bestehende Strukturen unterstütze. Thomas Köppchen verwies auf den Runden Tisch „50+“. Schmidt binde alle eng ein. „Es wäre ja auch dumm, wenn wir etwas überstülpen würden.“

Daniel Schmidt berichtete über die Zusammenarbeit, dass es natürlich unter den Verbänden Wettbewerb gebe, dass sie aber alle ihre „Nischen“ ziemlich genau kennen. In der Quartierskonferenz sei die Zusammenarbeit mehr als gut – „da haben wir noch nichts Negatives erlebt“.