Stadt sucht Plätze zur Betreuung

Remscheid. Die steigende Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge stellt die Stadt Remscheid zunehmend vor Herausforderungen. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für Integrationsrat und Jugendhilfeausschuss hervor. Demnach fehlt es inzwischen an Heim-, Wohngruppen- und anderen Inobhutnahme-Plätzen, die aber auch nicht so einfach geschaffen werden können: „Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels ist den freien Trägern ein kurzfristiger Ausbau von stationären Kapazitäten auch nicht möglich.“ Deswegen prüfe man nun „neue Unterbringungsmöglichkeiten im Sinne einer Brückenlösung“. Zum 4. August hatte Remscheid 46 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen. Die meisten stammen aus Afghanistan (15) und Syrien (9). Laut Vorlage leben 40 in stationären Jugendhilfeeinrichtungen, sechs in einem Haus auf dem Gelände der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land (EJBL). wey