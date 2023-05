Stadt sucht dringend Schöffen

Ab 1. Januar 2024.

Der Fachdienst Jugend der Stadt Remscheid sucht dringend noch sechs Remscheider, die als Jugendschöffen an der Rechtsprechung des Amtsgerichts Remscheid und des Landgerichts Wuppertal für die Wahlperiode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 mitwirken möchten.

Das verantwortungsvolle Ehrenamt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, setzt Befähigung und Erfahrung in der Jugenderziehung sowie die deutsche Staatsbürgerschaft und Kenntnis der deutschen Sprache voraus. Die Jugendschöffen sollten zu Beginn der neuen Wahlperiode zwischen 25 und 70 Jahre alt sein und zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagslisten ihren Wohnsitz in Remscheid haben. Die Entscheidung, wer neuer Schöffe wird, fällt im Herbst. -mw-

Infos: Tel. 16 30 18 oder online: remscheid.de