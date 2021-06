Stadt sorgt für den Terrorschutz

Lenneper Altstadt

Zwei Großveranstaltungen verwandeln die Lenneper Altstadt in einen Publikumsmagneten. Am nächsten Samstag tritt die Kultband „De Räuber“ auf, darauf folgt ab 4. August das dreitägige Weinfest. Gastgeber und Besucher müssen im Partygetümmel Sicherheitsauflagen beachten. Die Stadt bezahlt die Dienste eines Remscheider Unternehmens, das bei beiden Veranstaltungen an vier markanten Punkten Fahrzeuge abstellt. Sie sollen als Bollwerk Terrorangriffe erschweren.

Thomas Schmittkamp, Vorsitzender von „Lennep Offensiv“, steckt den Rahmen für das Konzert der „Räuber“ ab. Die Band, die mit unterschiedlichen Karnevalshits große Erfolge feierte, tritt Samstag ab 19 Uhr passend zu einem Jubiläum auf: Vor zehn Jahren wurde „Lennep Offensiv“ aus der Taufe gehoben. „Wir wollten eine Promi-Band. Und Karneval kommt ja bekanntlich in Lennep bestens an“, berichtet Schmittkamp, der mit der Stadtverwaltung ein Sicherheitskonzept vereinbart hat. Keinesfalls dürfen die Besucher eigene Getränke mitbringen. Glas ist tabu: „Wir werden das kontrollieren lassen“, kündigt Schmittkamp an, der einen Security-Dienst betraut hat. Er gebe aber keinerlei Eintrittsbeschränkungen: Wer möchte, kann die Altstadt von allen Seiten betreten.

Das ist beim Weinfest komplizierter. Wie in den Vorjahren muss Gastgeber Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft, Gäste zählen. An zehn Zugangspunkten zum Alten Markt registrieren Helfer die Besucher. Wenn 3000 Gäste erreicht sind, müssen Interessenten warten – bis wieder einige die Altstadt verlassen haben. „Zusätzlich haben wir mit dem Ordnungsamt vereinbart, dass unser Sicherheitsdienst während der gesamten Veranstaltung im Einsatz ist“, sagt Brockmann. 21 Kräfte seien vor Ort. Die Gesamtkosten, inklusive Programm und Gebühren, beziffert er auf rund 22 000 Euro. „Wir können froh sein, wenn wir einen kleinen Überschuss erzielen. Damit finanzieren wir die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug,“ sagt Brockmann. Haupteinnahmequelle seien die Standgebühren der Winzer, die ihren Wein anbieten.

Im Notfall müssen die Ordner die Sperren aufheben

Wie Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann erklärt, bezahle Remscheid Stadt den Terrorschutz. Dies hatte der Stadtrat vorgegeben. Fahrzeuge werden mitsamt Ordnern an der Altstadt platziert. „Die Mitarbeiter sind nötig, um im Notfall die Autos wegzufahren. Der Rettungsdienst muss jederzeit in die Altstadt gelangen können.“ Neun Kollegen seiner Behörde seien beim „Räuber“-Konzert im Einsatz. „Bei einer kritischen Personendichte ist nicht auszuschließen, dass wir einschreiten müssen.“ Anders als beim Weinfest gebe es aber bei dem Konzert keine Aufbauten – wie Winzerstände oder eine Fülle von Bierzeltgarnituren, die Fluchtwege versperren könnten. Von daher kann Lennep Offensiv darauf verzichten, Gäste zu zählen.