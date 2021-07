Stadt saniert 38 Schulgebäude

Landesprogramm

+ © Roland Keusch Jörg Biermann, Burkhard Mast-Weisz, Thomas Judt, Kai Kaltwasser und Jens Nettekoven besuchten Schulleiter Michael Hamacher (von links). Das Berufskolleg wird bald mit Landesmitteln saniert. © Roland Keusch

Landesprogramm startet im Berufskolleg. 12,2 Millionen fließen nach Remscheid.

Von Frank Michalczak

Mit der Enthüllung eines Bauschilds am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg läutete am Freitag OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) einen Sanierungsprozess an Remscheider Schulen ein, der auf mehrere Jahre angelegt ist. Insgesamt 38 Gebäude werden auf unterschiedliche Weise modernisiert. Die einen erhalten neue Toiletten, andere werden auf den neuesten Stand der Energietechnik gebracht. Möglich macht dies das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Insgesamt 12,2 Millionen Euro fließen nach Remscheid.

1,2 Millionen davon investiert die Verwaltung in das Berufskolleg an der Freiheitstraße. Dort sorgte die Stadt bereits in den letzten Jahren für neue Fenster und eine neue Fassade. „Im Inneren wirkt die Schule hingegen zum Teil wie ein Rohbau“, berichtete der städtische Gebäudemanager Thomas Judt, der angesichts knapper Kassen Prioritäten setzen muss: „Sicherheit geht vor Schönheit“, erklärte er mit Blick auf all die Schulgebäude, die er zu betreuen hat.

Kollegleiter Michael Hamacher kann nun aber in den nächsten drei Jahren beobachten, wie das Haus eine Frischzellenkur erhält. Seine 750 Schüler können sich ab den Sommerferien auf neue Sanitärbereiche, auf frische Farbe an den Wänden und auf eine moderne Aula freuen. Hamacher mochte den Ist-Zustand nicht mehr präsentieren: „Immer wieder haben wir den Tag der offenen Tür verschoben“, bekundete er beim Ortstermin, bei dem er unter anderem den Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven (CDU) und den Vorsitzenden des städtischen Schulausschusses Kai Kaltwasser (CDU) begrüßte.

Sie seien erfreut darüber, dass die noch amtierende rot-grüne Landesregierung zusätzliches Geld für die Schulen bereitstellte. „Ich hätte mir allerdings kontinuierliche Zuschüsse und nicht ein zeitlich befristetes Förderprogramm gewünscht“, merkte Nettekoven an. OB Mast-Weisz zeigte sich erleichtert, dass überhaupt Geld nach Remscheid fließt. „Das wird einen Schub geben“, fügte er hinzu. „Bildung ist der wichtigste Bodenschatz, den wir haben.“

Und so rücken in den nächsten Jahren zahlreiche Handwerker in die Schulen aus. Um die zahlreichen Maßnahmen koordinieren zu können, wurde das städtische Gebäudemanagement personell verstärkt. Zwei Bautechniker, ein Elektro- und ein Sanitärmeister werden in den nächsten Wochen in der Verwaltung ihren Dienst beginnen – allem Personalabbau zum Trotz.

Dabei könne das Programm „Gute Schule 2020“ den Investitionsstau zwar abbauen, beseitigt werde der Handlungsbedarf aber auch dadurch nicht, unterstrich Thomas Judt.

Ein Teil des Landesprogramms fließt in die Digitalisierung

Ein Teil des Geldes fließt zudem in Breitbandanschlüsse und in die Digitalisierung, also in moderne Computertechnik an den Schulen, fügte der Chef der Schulverwaltung Jörg Biermann hinzu. Allein dafür stellt N

UMBAU FAHRSTUHL Und noch etwas erhält das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg – einen Aufzug, mit dem Menschen mit Handicap in fast alle Räume gelangen können. Damit wird der Inklusion an der Schule Rechnung getragen – finanziert wird dies aber aus einem anderen Fördertopf.

RW 2,3 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld zielgerichtet einzusetzen, ist eine der letzten Aufgaben, die Biermann in seiner jetzigen Funktion zu erfüllen hat. Er erhält im Rathaus in einigen Monaten einen neuen Posten. Biermann wird Personalchef und damit Nachfolger von Roland Wagner, der in Ruhestand geht.