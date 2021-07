Stadt saniert Löwen vor dem Rathaus

Denkmal

+ © Roland Keusch Der steinerne Löwe auf dem Theodor-Heuss-Platz soll saniert werden. © Roland Keusch

Restaurator prüft derzeit Schäden an dem Denkmal.

Die Stadt will das Löwen-Denkmal auf dem Theodor-Heuss-Platz sanieren lassen. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von Rosemarie Stippekohl (CDU) hervor, die in der Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid am Dienstag Thema wird.

Aktuell weise die Bausubstanz des Bergischen Löwen vor dem Rathaus „größere Verwitterungsschäden an der Natursteinfassade, starke Vermoosung und Pflanzenwuchs im oberen Bereich sowie großflächige Graffiti-Aufträge im Sockelbereich“ auf. Eine herkömmliche Reinigung scheide daher aus. Die Stadt hat einen Diplom-Restaurator für Natursteinarbeiten damit beauftragt, das Schadensbild aufzunehmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ein Ergebnis wird für Januar 2019 erwartet, anschließend soll der Sanierungsauftragvergeben werden. Die Finanzierung sei im Instandhaltungsbudget gesichert. tk