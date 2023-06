Stadt spürt „Schwarzhunde“ auf: Das erwartet die Halter

„Ich bin ein braver Steuerzahler“: Der erste Hund in Remscheid kostet 132 Euro per anno.

Vierbeiner müssen beim Fachdienst Steuern und Finanzen angemeldet werden.

Remscheid. 180.320 Euro – so viel hat die Stadt Remscheid allein mit ihrer Hundesteuer-Aktion von Mai bis Juni eingenommen. Das Steueraufkommen liegt damit nun bei 1,3 Millionen Euro. Nach mehreren Jahren Pause ging die Stadt erneut auf die Suche nach nicht angemeldeten Hunden – mit Erfolg, sagt Heike Rakow, Abteilungsleiterin im Fachdienst Steuern und Finanzen. Denn es wurden einige Vierbeiner aufgespürt. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wie viele Besitzer haben ihre Hunde jetzt doch angemeldet?

Verschickt wurden 63.200 Schreiben an sämtliche Haushalte in Remscheid – auch an die Werbeverweigerer, sagt Heike Rakow. Darin wurden die Besitzer aufgefordert, ihre Hunde zur Hundesteuer anzumelden – falls noch nicht geschehen. Offenbar haben sich viele Herrchen und Frauchen besonnen und ihre tierischen Begleiter nun doch noch bei der Stadt angemeldet. Am 13. Juni verzeichnete der Fachdienst 158 Neuaufnahmen. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 71 Neuaufnahmen.

Wie viele Hunde sind bei der Stadt angemeldet?

Natürlich gebe es dauernd An- und Abmeldungen – dennoch führe man die hohe Zahl an Neuanmeldungen auf die Aktion zurück. Aktuell lautet der Bestand an sogenannten Hundesteuerobjekten 7223. Vor der Aktion waren es 7144. Ein Hundesteuerobjekt bedeutet eine Hundehaltung. In den vergangenen Jahren sind kontinuierlich immer mehr Vierbeiner in Remscheid dazugekommen. Während Corona seien keine Außendienstkontrollen möglich gewesen. Das wird nun nachgeholt.

Und wie geht es jetzt für die Nachmelder weiter?

Die Hundesteuer wird jetzt erst für die Zukunft für die Besitzer festgesetzt, der Fachdienst bearbeitet nun nacheinander alle Neuanmeldungen. Wie viel Herrchen und Frauchen zahlen müssen, hängt auch davon ab, wie viele Hunde im genannten Haushalten leben.

Und was passiert, wenn man sich jetzt nicht gemeldet hat?

Bei der Stadt gilt aktuell: „Wir halten einen Monat still.“ Wer sich in diesem Zeitraum noch freiwillig anmelde, komme sanktionsfrei durch. Wer aber bei den Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes erwischt werde, der muss mit einem Bußgeld rechnen. Der KOD kontrolliert regelmäßig in Parks und Grünanlagen, ob der vierbeinige Begleiter eine Steuermarke trägt.

Wie hoch ist das Bußgeld?

Das ist unterschiedlich, sagt Heike Rakow. Es hängt von der Dauer der Nichtanmeldung ab. Aber: Das Bußgeld bei dieser Ordnungswidrigkeit kann im Maximalfall sogar 1000 Euro betragen.

Wie hoch ist die Hundesteuer?

Der erste Hund in Remscheid kostet 132 Euro pro Jahr, ab zwei Hunden kostet jeder Hund 165, ab dem dritten kostet jeder Hund 198 Euro pro Jahr. „Gefährliche Hunde“ kosten 660 Euro jährlich.

Wozu dient die Hundesteuer?

Die Hundesteuer ist keine zweckgebundene Steuer. Die Einnahmen dienen der allgemeinen Finanzdeckung der Stadt.

Wann muss man einen Hund eigentlich anmelden?

Laut städtischer Satzung müssen Herrchen und Frauchen den Einzug ins neue Zuhause spätestens nach 14 Tagen beim Fachdienst Steuern und Finanzen melden. Bei Welpen aus dem eigenen Wurf beginnt die Steuerpflicht, wenn die Welpen drei Monate alt sind. Und dann zum 1. des Monats.

Sind Tiere, die man aus dem Tierheim adoptiert, befreit?

Ja, für ein Jahr – wenn sie vom Tierheim für Remscheid und Rade übernommen werden.