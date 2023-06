Remscheid möchte Tempo 30 nicht überall einführen

Ein Beitritt zum Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ ist geplant.

Remscheid. Der Vorschlag der Verwaltung, dass Remscheid sich dem Bündnis „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ anschließen soll, bedeutet nicht, dass man flächendeckend Tempo 30 einführen will. Das stellt die Verwaltung mit einer weiteren Vorlage klar.

Es gehe in erster Linie darum, dass „die Anpassung der Höchstgeschwindigkeit im eigenen Ermessen entschieden und angeordnet werden“ kann, heißt es in der Vorlage, die unter andrem die Fichtenstraße als Beispiel nennt. Dort könne man Tempo 30 „aufgrund der Nichterfüllung bestimmter StVO-Kriterien“ nicht einführen, obwohl man das für sinnvoll halte. In dem Bündnis sind mehr als 770 Städte und Kreise vertreten, sie fordern, dass die Kommunen innerorts „ohne weitere Einschränkungen“ Tempo 30 anordnen dürfen, ausdrücklich auch für Hauptverkehrsstraßen. wey

