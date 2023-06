Stadt eröffnet neues Flüchtlingsheim in Lennep

Verwaltung nimmt Gebäude am Lenneper Talsperrenweg nach vier Jahren wieder in Betrieb.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Bis zu 108 Menschen finden künftig im Flüchtlingsheim am Talsperrenweg in Lennep ein vorübergehendes Zuhause. Die Stadtverwaltung nimmt die Einrichtung wieder in Betrieb, nachdem sie 2019 geschlossen wurde. „Wir haben ihr nachgetrauert“, erklärt Claudia Schwarzweller, die im Rathaus den zuständigen Fachbereich leitet und allein im letzten Jahr über 1300 Geflüchtete zählte – ein Großteil kam aus der Ukraine. Vor vier Jahren musste der Betrieb am Talsperrenweg eingestellt werden, weil der Gesetzgeber Einrichtungen wie diese nicht mehr in einem Gewerbegebiet zuließ. Angesichts des Zustroms aus dem Kriegsgebiet und anderen Krisenregionen der Welt wurde die Regelung wieder gelockert.

Bei dem Komplex handele es sich um ein ehemaliges Bürogebäude, berichtet Thomas Judt. „Es wurde von den jetzigen Eigentümern modernisiert, wobei sie für die Nutzung ein neues Brandschutzkonzept vorlegen mussten“, erläutert der städtische Gebäudemanager. Entstanden sind separate Wohneinheiten, die eine Fläche zwischen 20 und 35 Quadratmeter umfassen. Ausgestattet sind sie mit einer Küchenzeile, mit einem kleinen Bad, Spinden und je nach Zuschnitt mit zwei bis vier Betten. Um die Dinge des täglichen Bedarfs wie Gläser, Teller oder Besteck, müssen sich die Bewohner nach ihrer Ankunft selber kümmern.

„Das ist, wenn man so will, der erste Schritt bei der Integration. Sie bekommen ja sofort finanzielle Unterstützung aus dem Asylbewerberleistungsgesetz“, berichtet Claudia Schwarzweller. Allein werden die Geflüchteten dennoch nicht gelassen. Mitarbeitende des Kommunalen Integrationszentrums helfen weiter und weisen ihnen den Weg zu Anlaufstellen, etwa zur Tafel oder zum Sozialkaufhaus.

Menschen sollen im Flüchtlingsheim zu Ruhe kommen

Zudem stehen ihnen rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche Hausmeister als Ansprechpartner zur Seite. Fünf Kollegen wechseln sich künftig im Schichtbetrieb miteinander ab. Sie helfen bei kleinen und größeren Sorgen weiter, erklärt Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke. „Die Menschen sollen hier erst einmal zur Ruhe kommen.“ Danach sollen sie ein möglichst selbstständiges Leben in einer eigenen Wohnung führen.

Diese wird aber zunehmend zu einem raren Gut in Remscheid. 276 Wohnungen hat die Stadtverwaltung mittlerweile für Geflüchtete angemietet, 119 davon seit Beginn des Ukraine-Kriegs. „Wir stehen im Kontakt mit den Wohnungsgesellschaften, die immer wieder Wohnungen herrichten, die eigentlich aufgegeben werden sollten“, berichtet Claudia Schwarzweller, die von einem „kleinen Potenzial“ spricht.

Die Räume im Haus am Talsperrenweg sollen in zwei bis drei Wochen sukzessive bezogen werden. Es ist das siebte Übergangsheim im Stadtgebiet. Hinzukommt eine Wohnanlage an der Freiheitstraße und die Erstaufnahme-Einrichtung, die 2022 für Menschen aus der Ukraine in Hölterfeld eröffnet wurde. Nach deren Vorbild soll die leerstehende Grundschule Am Stadion in Lennep als Wohnstätte ertüchtigt werden. Dies lässt aber weiter auf sich warten, bedauert Gebäudemanager Judt. „Wir brauchen auch für diese Unterkunft ein Brandschutzkonzept. Allerdings sind die Gutachter derzeit sehr gefragt“, erklärt er mit Blick auf den Handlungsdruck, den die Kommunen bei der Unterbringung der Geflüchteten deutschlandweit haben.

Atempause fürs Ausländeramt

Insgesamt 4276 geflüchtete Menschen leben in Remscheid. Allein im vergangenen Jahr wurden 1331 Personen registriert. In den ersten fünf Monaten 2023 ist die Zahl der Zuweisungen jedoch deutlich zurückgegangen. 87 Personen nahm die Stadt Remscheid auf, etwa 40 Prozent davon waren aus der Ukraine geflohen. Weitere Herkunftsländer sind vor allem Syrien und Afghanistan, berichtet die zuständige Fachgebietsleiterin Claudia Schwarzweller. Das Ausländeramt braucht mehr Personal