Stadt dimmt die neuen Allee-Laternen

Remscheid. Auf die Eisbahn zum Weihnachtsmarkt müssen die Remscheider diesem Jahr verzichten. Sie frisst so viel Strom, dass Stadt und Veranstalter den Betrieb in der Energiekrise für unverantwortlich halten. Das gilt ebenso für die Beleuchtung öffentlicher Gebäude – zum Beispiel des Rathauses in Remscheid und des Röntgen-Museums in Lennep. Ein bisschen heimelig soll es dennoch sein in der Vorweihnachtszeit. Deshalb sollen auch in diesem Jahr die Herrnhuter Sterne über der Allee aufgehen. Und sowieso hält die Stadt an der Erneuerung der Alleestraßen-Beleuchtung fest. Die soll immerhin deutlich weniger Strom verbrauchen als die alten Laternen.

Baggerschaufel um Baggerschaufel graben sich die Bauarbeiter der Firma Karl Zangerl aus Solingen gegenwärtig auf der Allee voran. Dort legen sie die Fundamente für die neuen Leuchten. Sie stammen aus Arnsberg von der Firma Trilux.

Lange verzögerten Lieferengpässe den Beginn des Austauschprogramms. Masten und Elektronik waren nicht zu bekommen. Mittlerweile wird gebaut und die Laternenbauer arbeiten sich von der Zange in Richtung Abzweig zur Mandtstraße vor. Von dort soll die Schlussetappe zum Markt folgen.

1,5 Millionen Euro werden die 55 neuen Laternen für die Allee insgesamt kosten. Die Beleuchtung ist Teil des Revitalisierungsprogramms, das der Stadtrat 2014 für die Remscheider Innenstadt beschlossen hat. Nach den Bänken rund um die Zange und die Terrassen für mehr Außengastronomie in der Alten Bismarckstraße sind die Laternen die nächste sichtbare Veränderung für den Innenstadtkern. Grundsätzlich werden die einzelnen Projekte mit 80 Prozent vom Land gefördert. Die Stadt trägt die restlichen 20 Prozent als Eigenanteil.

Noch in diesem Jahr sollen die neuen Laternen erstmals eingeschaltet werden. Und das guten Gewissens. „Die neue Technik wird 38 Prozent weniger Energie verbrauchen als die alte“, erklärt Baudezernent Peter Heinze: „Wenn wir auf die Effektbeleuchtung verzichten, sind es sogar 61 Prozent.“

Gut möglich also, dass die neuen Laternen die Fassaden und Bäume auf der Allee vorläufig nicht in wechselnden Farben erstrahlen lassen, wie es eigentlich geplant war. „Wir können ja nicht den Denkmälern und öffentlichen Gebäuden das Licht abdrehen und zugleich die Allee erstrahlen lassen“, sagt Heinze. „Das geht nur in reduzierter Form, alles andere passt nicht in die Zeit.“ Die Technik, die die Bauarbeiter jetzt installieren, lässt eine wechselnde Schmuckbeleuchtung dennoch zu. Und jeder Laternenmast verfügt zudem über einen eigenen Stecker für die Weihnachtsbeleuchtung. Woraus die in absehbarer Zukunft besteht, bleibt allerdings abzuwarten.

Im vergangenen Jahr baumelten noch einmal die Herrnhuter Sterne über der Allee. Allerdings galten Verteiler und Kabel schon damals als marode. Dem Engagement von Ralf Wieber, Vorsitzender des Marketingrates Innenstadt, war es zu verdanken, dass die Sterne überhaupt wieder über der Allee aufgingen. Ralf Wieber ist in diesem Jahr verstorben. Um den Marketingrat ist es still geworden. Baudezernent Heinze rechnet dennoch mit einer Rückkehr der Sterne.

Stromsparen soll auch dann das Ziel sein. „Entweder, indem die Sterne weniger intensiv leuchten, oder indem die Beleuchtungszeit verkürzt wird“, sagt Heinze. Auf die eine oder auf die andere Weise sollen die Sterne 20 Prozent weniger verbrauchen. Das entspräche dem Ziel, das der Wirtschaftsminister den Städten gesetzt hat.

5 statt 20 Prozent

Um 15 bis 20 Prozent sollen die Städte ihren Energieverbrauch reduzieren. Remscheid wird dieses Ziel nicht erreichen. Der Grund: Die chronisch klamme Stadt ist seit mehr als 30 Jahren zum Energiesparen gezwungen. So hat sie zum Beispiel die Heizkosten für ihre Gebäude von 1980 bis heute um 61 Prozent reduziert. Die Stadt rechnet deshalb mit einem Einsparpotential von vielleicht noch drei bis fünf Prozent.

Standpunkt von Axel Richter: Es passiert etwas

© Michael Sieber

Immerhin: Es passiert etwas auf der Allee. Das war mit Blick auf die sogenannte Revitalisierung der Innenstadt lange nicht der Fall. Dabei war die bereits 2014 vom Rat beschlossen worden. Viel Geld aus den Fördertöpfen des Landes machte es möglich, dass die Remscheider von einer neuen Alleestraße träumen konnten. Allerdings blieb es für die nächsten sieben Jahre auch erst einmal dabei.

Bis dann im vergangenen Jahr Sitzbänke mit Namen Baden-Baden in Remscheid anlangten. Die wurden, wie Bezirksbürgermeister Otto Mähler (SPD) es formulierte, zwar so rund um die Zange verteilt, als seien sie gerade vom Lastwagen gepurzelt. Immerhin aber sitzen da heute Leute drauf. Gleiches gilt für die Terrassen, die die Kneipiers in der Alten Bismarckstraße erhielten.

Nun kommen 55 neue Laternen, die zwar in vielen Farben strahlen können, das wegen der Energiekrise aber erst einmal nicht dürfen. Geschenkt. Es passiert etwas auf der Allee. Nach Jahren des Stillstands. Immerhin.