Stadt öffnet neue Unterkunft für Flüchtlinge

Asyl

+ © Roland Keusch Die Stadt Remscheid eröffnet in zwei Wochen in dem ehemaligen Fitness-studio an der Königstraße ein Heim für Flüchtlinge. © Roland Keusch

50 Männer können im ehemaligen Fitnessstudio an der Königstraße einziehen. Start am 1. Juni.

Von Frank Michalczak

Die Menschen an der Königstraße bekommen neue Nachbarn: Die Stadt eröffnet am 1. Juni im ehemaligen Fitnessstudio „Prinzess“ eine weitere Sammelunterkunft für Flüchtlinge, die Remscheid zugewiesen werden. Damit trägt die zuständige Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) den unterschiedlichen Krisen und Kriegen in der Welt Rechnung. Schon jetzt sei ein zusätzliches Heim nötig. Und: Auch in der Zukunft erwartet sie Zuwanderung nach Deutschland.

+ Standpunkt von Frank Michalczak © RGA

Ein Bild von der Einrichtung, in der nach RGA-Informationen bis zu 50 Männer untergebracht werden, können sich interessierte Anwohner am kommenden Dienstag, 23. Mai, machen. Um 17 Uhr stehen Mitarbeiter der Stadtverwaltung an der Königstraße 159 bereit, um ihre Fragen zu beantworten.

Vor der Eröffnung neuer Sammelunterkünfte eine Ortsbesichtigung anzubieten, hat sich aus Sicht der Rechtsdezernentin bewährt. „Die Anwohner können die Immobilie kennenlernen und sehen, dass die Bewohner eine ganz normale Standardausstattung erhalten, die nur die Grundbedürfnisse abgedeckt.“

Zugleich biete der Termin die Möglichkeit, mit Vertretern der Stadt und des Remscheider Betreuungsvereins „Begegnen, Annehmen, Fördern (BAF)“ über den künftigen Betrieb zu sprechen.

An der Königstraße entsteht die siebte Sammelunterkunft, die Remscheid für Flüchtlinge vorhält. Das Gebäude wurde für diese Zwecke von einem Investor umgebaut – und an die Stadt vermietet. „Es handelt sich um einen befristeten Vertrag“, berichtet die Rechtsdezernentin. Nach diesem Konzept wurde bereits das Heim an der Oberhölterfelder Straße im vergangenen Jahr aus der Taufe gehoben. Wie dort gibt es auch in der neuen Unterkunft einen 24-Stunden-Hausmeisterdienst. „An sieben Tagen in der Woche“, fügt Barbara Reul-Nocke hinzu. Die Mitarbeiter seien bereits vom Verein BAF gefunden worden und sind sowohl für Bewohner als auch für die Nachbarn Ansprechpartner.

Hausmeister sind rund um die Uhr im Einsatz

Zuletzt seien nur wenige Flüchtlinge in Remscheid eingetroffen. „Dies liegt daran, dass wir die Zuweisungsquote erfüllen, was sich aber täglich ändern kann“, sagt die Rechtsdezernentin, die allein im vergangenen Jahr rund 700 Menschen unterbringen musste. Rund 1600 Flüchtlinge leben aktuell in Remscheid.

Der Bau eines Heims in Lüttringhausen, auf dem Parkplatz Barmer- / Beyenburger Straße, sei derzeit nicht vorgesehen. Wenn es aber nötig sein sollte, werde sie diesen Plan weiter verfolgen – und das Konzept den politischen Gremien zur Beratung vorlegen. » Standpunkt