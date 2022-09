Kuckuck: Doch noch Chance auf Wasserspielplatz und Radweg?

Südbezirk. -mw- Nachdem der letzte Förderantrag für den Kuckuck abgelehnt wurde, will die Stadtverwaltung nun einen neuen stellen - und hier auch eine Radwegeverbindung von der Innenstadt über den Kuckuck runter zur Mebusmühle integrieren. Das erklärte Stadtplanerin Christina Kutschaty am Mittwoch in der Sitzung der Bezirksvertretung Süd.