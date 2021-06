Stadt macht 140 Spielplätze flott

Spielsaison 2017

+ © Roland Keusch Derzeit ist hier klettern verboten. Der Spielplatz an der Schützenstraße ist seit Wochen gesperrt. © Roland Keusch

Das Seilgerüst an der Ecke Schützenstraße / Wilhelmstraße ist noch bis Mai gesperrt.

Von Axel Richter

Spielen verboten: Bereits seits einigen Wochen hält auf dem Spielplatz Schützenstraße / Wilhelmstraße ein Bauzaun die Kinder vom Klettern ab. Einige Seile sind kaputt, erklärt Remscheids Spielplatz-Bauer Dirk Buchwald. Im Mai soll die Herstellerfirma für die Reparatur sorgen und zugleich für die turnusmäßige Inspektion der Geräte. Bis dahin bleibt der Platz für die Kinder allerdings noch gesperrt.

„Wir wollen das in einem Abwasch machen“, sagt Buchwald. 600 Euro müssten die Technischen Betriebe anderenfalls zusätzlich zu berappen, „und die setzten wir lieber auf unseren Spielplätzen ein.“ 140 Spielplätze gibt es in Remscheid und viele werden derzeit noch für die Saison instand gesetzt: Nach dem Winter sind morsche Pfosten auszutauschen, manchmal auch nur ein Schräubchen oder der verunreinigte Sand.

Für neue Geräte stehen Buchwald in diesem Jahr 20 000 Euro im Haushalt zur Verfügung. Investiert wird das Geld unter anderem an der Rader Straße. Der Spielplatz im Lenneper Bachtal soll erneuert werden. Und der Platz am Hohenhagen bekommt eine neue Seilbahn.

Stadt kontrolliert die Spielgeräte wöchentlich

Vom TÜV bereits abgenommen ist der neue Spielplatz im Neubaugebiet Sonnenhof. Am 4. Mai wird der Platz an der Anna-Mühlhausen-Straße dann offiziell eingeweiht. Das Besondere: Die Kinder des Wohngebietes waren an der Planung beteiligt.

Die Stadt kontrolliert die Geräte auf ihren Spielplätze wöchentlich auf Sicherheitsmängel. Dazu kommt eine vierteljährliche Prüfung und die Jahreskontrolle durch die Herstellerfirma. Wird das Spielen zur Gefahr, sperrt die Stadt den Platz. Doch Dirk Buchwald ist optimistisch, alle Plätze für die Spielsaison 2017 flott zu bekommen. Das Geld dafür sei da.