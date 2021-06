Stadt kündigt zusätzliche Baustelle in Lennep an

Weitere Umleitungen

+ © Archivfoto: Roland Keusch © Archivfoto: Roland Keusch

Neben den Arbeiten an der Trecknase soll die Sanierung der Ringstraße fortgesetzt werden. Weitere Umleitungen sind nötig.

Von Frank Michalczak

Zum Umbau der Trecknase gesellt sich Ende Juni eine weitere Baustelle. Ein 550 Meter langer Streckenabschnitt auf der Ringstraße wird nur noch in eine Richtung befahrbar sein. Zwischen dem Abzweig zur Hentzenallee und der Kreuzung Hackenberger Straße lässt die Stadt Remscheid lärmoptimierten Asphalt auftragen. Kostenpunkt: 800 000 Euro.

Darüber informierte der Leiter der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) Michael Zirngiebl die Ortspolitiker in der Bezirksvertretung Lennep. „Wir wollten erst einmal abwarten, ob die Verkehrsregelungen an der Trecknase funktionieren. Und es klappt ja gut“, zog er eine positive Bilanz über den bisherigen Baustellenverlauf. Nach Absprachen mit Polizei und Feuerwehr könnten die TBR somit eine Parallelbaustelle einrichten – auch, weil viele Autofahrer ohnehin den Knotenpunkt meiden.

Aus Richtung Trecknase wird der Verkehr über den Streckenabschnitt in eine Richtung geleitet, eine Einbahnstraße entsteht. Wie bereits beim ersten Bauabschnitt auf der Ringstraße werden die Fahrbahnen nacheinander saniert, so dass im Zuge des Projekts jeweils eine zur Verfügung steht.

Wer aus Richtung Hackenberg zur Trecknase will, muss sich hingegen an weitere Umleitungen gewöhnen. In diesem Zuge spielt die Röntgenstraße eine Hauptrolle, die zur Ausweichstrecke wird.

Bis November sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. „Das ist aber erst der Anfang“, bereitete Michael Zirngiebl die Politiker auf viele weitere Baustellen vor, die im Zuge des DOC-Baus in Lennep zu erwarten sind.