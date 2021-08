Stadt hält Tempo 30 in der Fichtenstraße für unnötig

Anwohnerwunsch

+ © Roland Keusch Tempo 30 km/h wird es in der Fichtenstraße nicht geben. © Roland Keusch

Nach Beschwerden von Anwohnern hatte die Verkehrsbehörde zweimal mit Seitenradar gemessen. BV Süd nahm Ergebnisse zur Kenntnis.

Von Andreas Weber

Dem Unmut von Anliegern der Fichtenstraße trat die Stadtverwaltung in der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Süd in der Sophie-Scholl-Gesamtschule mit Zahlen entgegen. Die Anwohner fordern die Rückkehr zu Tempo 30 km/h, weil oft zu schnell gefahren werde und Autofahrer an dem steilen Stück Probleme haben aus ihrer Hauseinfahrt zu gelangen. Auch wird kritisiert, dass die Fichtenstraße gerne als Umfahrt, als kürzeste Strecke auf dem Weg vom Hohenhagen nach Haddenbach genutzt wird.

Ausschussvorsitzender Stefan Grote (SPD) teilt die Bedenken der Anlieger, gleichwohl kamen die Straßenverkehrsfachleute im Rathaus mit dem Seitenradar zu anderen Ergebnissen. Das Messgerät wurde in der Fichtenstraße an zwei Stellen fixiert.

Lesen Sie auch: Tempo 30 auf der Freiheitstraße kommt

An der Einmündung Buchenstraße wurde, bergwärts, eine durchschnittliche Verkehrsbelastung in 24 Stunden von 2 297 Fahrzeugen ermittelt, der „V85-Wert“, der feststellt, welche Geschwindigkeit 85 Prozent der Verkehrsteilnehmer erreichen, lag bei 52 km/h. Talwärts an der Einmündung Kastanienstraße lagen die Werte darunter: 1 456 Fahrzeuge in 24 Stunden standen einem V85-Wert von 50 km/h gegenüber.

Die Stadtverwaltung folgerte: „Die Daten zeigen deutlich auf, dass sich die Verkehrsbelastung der Fichtenstraße, trotz der notwendigen Funktion einer Entlastungsstrecke, in engen Grenzen hält.“ Außerdem zeige das Temponiveau, dass die Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit beachten würden.

Stadtverwaltung: Beschränkung ist weder zulässig noch beabsichtigt

Nach Paragraf 45, Absatz 9, der Straßenverkehrsordnung dürften insbesondere Beschränkungen des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn aufgrund der örtlichen Verhältnisse eine Gefahr bestehe, „die das allgemeine Risiko der Beeinträchtigung einer Rechtsgutverletzung erheblich übersteige“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für die BV Süd. Die Fichtenstraße sei breit ausgebaut, besitze gut ausgebaute und von der Fahrbahn deutlich abgetrennte Gehwege. Auch die Sicht für querende Fußgänger sei nicht zu beanstanden. „Eine Nachfrage bei der Polizei ergab, dass es sich bei der Fichtenstraße um einen unfallunauffälligen Bereich handelt.“

Die Verwaltung denkt nicht an eine Drosselung des Tempos: „Bei der Fichtenstraße handelt es sich um eine normale, innerstädtische Straße, so dass eine Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h weder rechtlich zulässig noch beabsichtigt ist.“ Die BV nahm die Ausführungen zur Kenntnis.