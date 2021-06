Stadt gedenkt Holocaust im November

Aus Rücksicht auf den Sabbat

+ © Roland Keusch An der Konrad-Adenauer-Straße liegen Stolpersteine. © Roland Keusch

Reichspogromtag anstatt Auschwitz-Gedenktag.

Von Leon Lindermann

Der Auschwitz-Gedenktag steht an – am 27. Januar. Das macht in diesem Jahr jedoch Probleme: In vielen Großstädten werden die Gedenkfeiern um einen Tag vorverlegt, aus Rücksicht auf die Juden. Denn 2017 fällt der Gedenktag auf einen Freitag. Ab dem Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintreten der Dunkelheit am Samstag gilt im Judentum der Sabbat, an dem die Menschen sich schonen, also auch nicht auf öffentliche Veranstaltungen gehen sollen. Darum werden die Feierlichkeiten um einen Tag vorverlegt.

Die Stadt Remscheid gedenkt alternativ am Reichspogromtag. In der Nacht vom 9. auf den 10. November starteten die Nationalsozialisten die Gewaltmaßnahmen (Pogrome) gegen Juden in Deutschland. In Remscheid wurde früh entschieden, den Schrecken des Holocausts zu gedenken. In den 1980er Jahren wurde hier der Reichspogromtag am 9. November zum Gedenktag. Der Auschwitz-Gedenktag wurde erst 1996 zum offiziellen Gedenktag erklärt.

Remscheid setzt außerdem auf das Erneuern und Verlegen von neuen Gedenksteinen, auch Stolpersteine genannt. Viola Juric, Pressesprecherin der Stadt Remscheid betont, dass die Stadt Remscheid auf die stetige Erinnerung setzt. „Gedenken ist unsere Pflicht, wir dürfen nicht vergessen, was mal war“, betonte Juric.