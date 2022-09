3. Oktober: Stadt bittet zum Festakt ins Theater

Die Teilnahme ist kosten- und ticketfrei.

Für den Tag der Deutschen Einheit sind alle Remscheiderinnen und Remscheider zum traditionellen Festakt der Stadt Remscheid ins Teo Otto Theater eingeladen.

Beginn des Festakts am Montag, 3. Oktober, ist um 11 Uhr. In seinem Verlauf erhalten Friederike Pohl, Kai Mosner und Bernhard Ruthenberg die Bürgermedaille der Stadt. Der Stadtrat hatte die Auszeichnung der Ehrenamtler beschlossen. Friederike Pohl engagiert sich als Vorsitzende des Behindertenbeirates für Menschen mit Handicap, der Geschäftsmann Kai Mosner initiierte unter anderem eine Solidaritätsaktion in der Corona-Pandemie und der Handwerker Bernhard Ruthenberg half zuletzt beim Wiederaufbau in den Hochwassergebieten.

Beim Festakt spielen die Bergischen Symphoniker unter der Leitung von Daniel Huppert. Die Ansprache hält Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD).