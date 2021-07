Die Stadt bezahlt den Terrorschutz

+ © Michael Schütz In der Altstadt sollen abgestellte Fahrzeuge beim Weinfest die Terrorgefahr bannen. Die Vereinsvertreter Klaus Hartmann, Dr. Gerhard Wollnitz, Gunter Brockmann und Dieter Bornewasser verfolgten die Debatte. © Michael Schütz

Für die verschärften Sicherheitsnormen bei Großveranstaltungen sollen nicht die Vereine sorgen. Das erklärte der OB im Hauptausschuss.

Von Frank Michalczak

Die Remscheider Vereine sollen nicht für den Terrorschutz bei ihren Großveranstaltungen zahlen. Diese klare Ansage erteilte am Donnerstag Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz im Haupt- und Finanzausschuss mit Blick auf die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, die beim Weinfest und dem Rosenmontagszug in Lennep zu treffen sind. An Zufahrtsstraßen sollen Fahrzeuge platziert werden, die als Bollwerk dienen. Die Karnevalsgesellschaft als Gastgeber muss dafür nicht aufkommen, sagte der OB.

Die Fraktionen und Ratsgruppen einigten sich zudem auf einen Auftrag an die Stadtverwaltung. Unter anderem soll sie prüfen, in welchem Umfang Landes- und Bundespolizei bei diesen oder anderen Großveranstaltungen Amtshilfe leisten können. Zudem solle die Verwaltung Vorschläge erarbeiten, wie sie die Vereine finanziell und personell bei der Einhaltung der neuen Sicherheitsauflagen unterstützen kann.

Der Oberbürgermeister wies darauf hin, dass sich die Gefährdungseinschätzung für jede einzelne Veranstaltung täglich ändern kann. Er rief dazu auf, dass Rat, Verwaltung und Vereine die Verantwortung gemeinsam tragen müssten. „An den Ostertagen stand ich vor der Entscheidung, bei dem Trödelmarkt auf der Allee Straßensperrungen zu veranlassen. Da wäre schnell der Eindruck entstanden, dass wir mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Wäre aber etwas passiert, dann hätte er seinen Schreibtisch räumen können, fügte der OB hinzu. Bereits am Mittwochabend hatten Vertreter der Lenneper Vereinswelt auf Einladung der CDU deutlich gemacht, was es für sie bedeuten würde, noch mehr Geld in die Sicherheit investieren zu müssen.

Schon jetzt müssen Vereine für die Sicherheit viel Geld aufbringen

Joachim Weber, Vorsitzender der SG Hackenberg, betonte, dass der Club tief in die Kasse greifen müsse, um allein bestehende Auflagen zu erfüllen. 8500 Euro für Dienste eines Sicherheitsunternehmens müssten die Hackenberger bei ihrem Pfingstturnier aufbringen, bei dem bis zu 80 Fußballnachwuchsteams erwartet werden. Die Wachleute werfen rund um die Uhr einen Blick auf die Sport- und Trainingsstätte. „Wir sind da längst an der Grenze angelangt. Noch mehr können wir nicht leisten, ansonsten sind wir irgendwann nicht mehr in der Lage, das Turnier auszurichten“, erklärte Weber.

AUFLAGEN WEINFEST Drei Stellen hat die Stadtverwaltung gefunden, die von der Breite her geeignet wären, dass größe Fahrzeuge auf die Veranstaltungsfläche gelangen können – Neugasse, Berliner Straße und Wetterauer Straße. Sie müssten nach aktuellem Stand durch ein mobiles Bollwerk abgeriegelt werden.

Erwin Rittich, Vorsitzender der Lenneper Turngemeinde, sah den Staat in der Pflicht, für Sicherheit zu sorgen. „Dass sich Vereine darum kümmern sollen, entspricht keinesfalls dem Prinzip der Gewaltenteilung,“ hob er hervor. Der Vorsitzende des Verkehrs- und Fördervereins Klaus Kreutzer stellte heraus, dass die Polizei mit Hundertschaften in Lennep anrücke, wenn bestimmte Fußballspiele stattfinden. Mehr Präsenz sollte aber auch bei Volksfesten möglich sein. Daran knüpfte Dirk Bechstedt vom Schützenverein Eintracht an. „Früher war deutlich mehr Polizei vor Ort.“ Dass ausgerechnet für zwei Veranstaltungen in Lennep verschärfte Sicherheitsvorkehrungen verordnet wurden, stieß ebenfalls auf Missfallen. „Was ist denn mit dem Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen? Oder mit einer gut besuchten Veranstaltung auf der Alleestraße?“, fragte Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU). Sein Fazit: „Die Vereine sind nicht für Terrorabwehr zuständig. Es ist Aufgabe des Staates, für Sicherheit zu sorgen.“