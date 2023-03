St. Josef lädt zu Nacht der Bibliotheken ein

Remscheid. Bücher können Menschen jeden Alters und aus verschiedenen Kulturen zusammen bringen. Und damit Grenzen auflösen und zu Gesprächen animieren. Ein hervorragender Ort für Bildung und Austausch bieten dafür Bibliotheken an. Aus diesem Grund findet in ganz Nordrhein-Westfalen am 17. März die Nacht der Bibliotheken statt. Das Motto in diesem Jahr: „grenzenlos!“.