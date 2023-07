Worüber machen sich die Remscheider Senioren Sorgen?

Otto Mähler besucht Altenwohnheim Wiedenhof. Den Senioren brennen einige Themen unter den Nägeln. Ganz vorn mit dabei: Die Angst vor dem Enkeltrick.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Sorgen müssen gehört und ernst genommen werden, findet Ernst-Otto Mähler (SPD). Dass hier die Seniorinnen und Senioren in Remscheid nicht ausgeschlossen werden dürfen, ist für den Bezirksbürgermeister Alt-Remscheids eine Selbstverständlichkeit. Jetzt besuchte er deshalb das Altenwohnheim Wiedenhof in der Brüderstraße 4.

15 Bewohnerinnen und Bewohner setzten sich bei Kaffee und Kuchen zusammen, um Mähler Anregungen für seine Arbeit im Rathaus zu geben. „Ich hatte zwar mit 150 gerechnet, gebe mich aber auch mit weniger zufrieden“, scherzte der Bezirksbürgermeister zu Anfang und lockerte so die Stimmung auf. Auch wenn eine relativ große Zufriedenheit herrschte, gab es sie dennoch: Anliegen, die den Bürgern auf der Seele brennen.

Enkeltrick und Müllsituation sorgen für Nachfragen

Ein Thema, was viele Senioren in letzter Zeit bewegte, war die Zunahme an sogenannten Enkeltrick-Anrufen. Kriminelle geben sich dabei als Familienmitglieder aus, wollen Hilfe in einer angeblichen Notsituation – und verlangen nach Geld. Meist geschieht das bei betagteren Menschen mit entsprechend älteren Vornamen. Otto Mähler, selbst 77 Jahre alt, warnte eindringlich vor der Betrugsmasche: „Bloß nicht drauf reinfallen, zieht eure Kinder oder vertraute Personen zurate, lasst euch helfen“, so Mähler. Einige der Hausbewohner waren aber glücklicherweise bereits erprobt – und wussten um den richtigen Umgang.

Appelle an die Stadt gab es seitens der Senioren allerdings auch – und damit einiges an Arbeit, die Otto Mähler als Hausaufgaben mit ins Rathaus nehmen konnte. So sei die Müllsituation auf der Wiedenhofstraße, der Hauptverbindung von der Brüder- hoch auf die Alleestraße, nach Meinung der Anwohner eine Zumutung. Zudem kamen Vorschläge zur Verbesserung der „Wochen der älteren Generation“, bei der Senioren diverse Vergünstigungen für Kulturveranstaltungen, Sportprogramme, oder gemeinsame Kaffeenachmittage erhalten. „Hier müssen die Kapazitäten wo es geht angepasst werden. Die Zahl an Plätzen für die Veranstaltungen reicht oft nicht aus“, gibt eine Anwohnerin zu bedenken. Auch Ruhestörungen kamen zur Sprache, ebenso der traurige Leerstand auf der Alleestraße.

Otto Mähler bedankte sich am Ende für die zahlreichen Anregungen. Schon am 25. Juli geht es für ihn mit der nächsten Seniorensprechstunde weiter. Dann besucht er das Haus Herderstraße.