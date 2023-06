Sprachbarrieren sind die größte Hürde

Im Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“ erproben Kommunen neue Strategien, um ältere Menschen mit Einwanderungsgeschichte den Zugang zu Angeboten der Altenhilfe oder -pflege zu erleichtern. Das hat Remscheid bereits erreicht.

Von Peter Klohs

Remscheid. Im Modellprojekt „Guter Lebensabend NRW“ erproben Kommunen neue Strategien, um ältere Menschen mit Einwanderungsgeschichte den Zugang zu Angeboten der Altenhilfe oder -pflege zu erleichtern. Gestartet 2020 in 21 Städten, sind aktuell noch 14 dabei. Was Remscheid in dieser Zeit erreicht hat, wurde nun bei einer Veranstaltung im Neuen Lindenhof deutlich.

Wer die Pflege versteht, muss sich nicht fürchten

Die Antworten sind so vielgestaltig und gewaltig, das sich Cigdem Öztan, Angestellte der Stadt Remscheid, sowie Daniela Balducchi von der Caritas als Träger anstrengen müssen, in einer dreiviertel Stunde alles Wichtige zu erwähnen. Das Projekt begann mit dem Aufbau eines Netzwerkes und der Herstellung des „Ratgebers Pflege“ in sieben Sprachen. Denn: „Was man verstanden hat, muss man nicht mehr fürchten“, meint Balducchi.

38 Prozent der in Remscheid lebenden Menschen haben eine Einwanderungsgeschichte, wissen die Referentinnen. „Von denen sind rund zehn Prozent Seniorinnen und Senioren.“ Und zu den großen Hürden zählen Sprachbarrieren und fehlende Informationen ebenso wie Alltagsrassismus.

Diese Barrieren unter dem Stichwort „kultursensible Altenpflege“ zu reduzieren, ist Ziel des Projekts. In Remscheid soll das unter anderem auch erreicht werden mit Infoständen auf Wochenmärkten präsent oder dem Sportprogramm „Gesund älter werden“, das sich gezielt an das Klientel richtet. Fachkräfte wurden durch ein interkulturelles Training sensibilisiert. All das setzen Stadt und Caritas seit Projektbeginn um.

Die Referentinnen empfahlen uneingeschränkt, das Modellprojekt, das laut aktuellem Stand am 31. Dezember 2023 endet, fortzuführen. „Wir haben die ersten Impulse gesetzt. Aber die Begleitung der Menschen muss weitergehen. Das wünscht sich niemand deutlicher als sie selbst“, sagen Öztan und Balducchi.

Projekt soll „ohne Frage“ fortgesetzt werden

Auch Sozialdezernent Thomas Neuhaus lässt keinen Zweifel daran, dass das Projekt „ohne Frage weitergeführt werden muss. Alleine deswegen, weil die Menschen immer älter werden.“ Aber, so der Grünen-Politiker: „Es soll so bleiben, dass Entscheidungen von der Politik gefällt werden und nicht von der Verwaltung.“ Er sei aber ob der Fortführung guter Dinge.

Bislang wird „Guter Lebensabend NRW“ vom Landesministerium gefördert, das für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration zuständig ist.