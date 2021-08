Kunstrasen: Sportvereine wehren sich gegen Beteiligung

Hackenberg

© Holger Battefeld

Stadt erarbeitet Vorlage für Ausschuss.

Von Andreas Weber

Die Eigenbeteiligung der Vereine bei der Kunstrasen-Verlegung in Hackenberg bleibt umstritten. Im Sportausschuss machte Dezernent Thomas Neuhaus deutlich, dass sich die Stadtverwaltung keine abschließende Meinung gebildet habe zu der Frage, ob die Vereine, die im Zuge des DOC-Baus nach Hackenberg umziehen, zur Kasse gebeten werden.

Ein Dreivierteljahr nachdem das Thema erstmals im Sportausschuss für Zündstoff sorgte, vertröstete Neuhaus FCR, VfL Lennep, LTG und die SG Hackenberg erneut: „Wir versuchen, bis zur nächsten Sitzung eine umfängliche Vorlage zu erarbeiten.“ Dafür müsse man tief in die städtische Sporthistorie eintauchen und einen „Flickenteppich aus Einzelfallentscheidungen“ berücksichtigen. LTG-Vorsitzender Erwin Rittich entgegnete: „Wir haben zwei verschiedene Ausgangslagen. Zum einen das Kunstrasenprogramm, bei dem Eigenbeteiligungen von 50 000 Euro erbracht werden, und die DOC-bedingten Maßnahmen.“ Rittich empfindet die Überlegung, für den Zwangsumzug in die Pflicht genommen zu werden, als Hammer. „Als Dank dafür, dass das Stadion Lennep weicht, sollen wir nun bezahlen.“ Ob es soweit kommt, ließ Neuhaus offen, gelobte aber, eine einvernehmliche Lösung mit dem Sportbund herbeizuführen. Warum die Entscheidungsfindung bei der Stadt so lange brauche, ist Rittich unerklärlich: „Dafür muss man nicht in den Stadtannalen forschen.“

Markus Kötter glaubt: „Ein politischer Beschluss reicht“

Thomas Neuhaus erinnerte an Kosten und Folgekosten, die ein Kunstrasen mit sich bringt. „Wenn wir bald mit über 46 Prozent Kunstrasen in Remscheid zur Spitze in NRW zählen werden, müssen wir uns fragen, wie wir das langfristig finanzieren können.“ Vorsitzender Markus Kötter (CDU) riet den Ausschusskollegen: „Wir brauchen keine abgestimmte Verwaltungsmeinung zur Eigenbeteiligung, es reicht, einen entsprechenden politischen Beschluss herbeizuführen.“