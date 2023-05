Fit bleiben mit 40-Euro-Bonus

Wasserball ist eine der zahlreichen Sportarten, die der Remscheider Sportverein im Angebot hat. Mit dem Sportvereinsscheck will man neue Mitglieder locken.

Kampagne soll für Mitgliederzuwachs in Sportvereinen sorgen – Doch nicht alle ziehen mit.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Mehr als 70 Vereine und rund 18 000 Mitglieder sind beim Sportbund Remscheid registriert. Ballsport, Turnen, Schwimmen, Kampfkunst, Schießen und auch Sportfischen gehören zum breiten Angebot, dem sich sportaffine Remscheiderinnen und Remscheider annähern können. Jetzt gibt es für den Neueinstieg in einigen Sportvereine einen Bonus. Mit dem Sportvereinsscheck des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesministeriums für Inneres (BMI) wird die Anmeldung in einem Verein des Dachverbandes, der sich für die Kampagne registriert hat, mit 40 Euro bezuschusst. Noch bis zum 31. August 2023 stehen auf der Internetseite des DOSB insgesamt 150 000 Schecks für Interessierte zum Herunterladen zur Verfügung.

Vereine, die Teil der Kampagne sein möchten, müssen sich zuvor beim DOSB registrieren: „Meistens sind es die größeren Vereine, die diesen Schritt gehen“, sagt Jonas Pyschny vom Sportbund Remscheid. Bei den kleineren würden häufig die Kapazitäten fehlen. So sei auch in Remscheid nicht jeder Verein Teil der Kampagne: „Einige Vereine machen bereits mit, für andere kommt die Möglichkeit allerdings nicht in Betracht, da sie den Aufwand der Anmeldung nicht stemmen können“, führt Pyschny aus.

Vereine verloren während der Pandemie einige Mitglieder

Während der Corona-Pandemie hatten auch die Vereine in Remscheid mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. Damit die Zahlen sich wieder erholen, leiteten der DOSB und das BMI Anfang des Jahres eine neue Initiative in die Wege. Mit der Bewegungskampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“ sollen wieder mehr Leute begeistert werden. Die Kampagne ist ein Teil des mit 25 Millionen Euro geförderten ReStart-Programms, das den Sportvereinen nach der Pandemie bei der Neu- und Wiedergewinnung von Mitgliedern unter die Arme greifen soll.

Bei den teilnehmenden Vereinen in Remscheid blieb ein großer Effekt bei den Neuanmeldezahlen durch den Sportvereinsscheck aber bisher aus: „Den großen Ansturm an neuen Mitgliedern gab es bisher noch nicht“, sagt etwa Simon Brams, Vorsitzender beim Remscheider Sportverein (RSV). „Zwar kamen vereinzelt ein paar Leute mit dem Sportvereinsscheck zu uns, die Resonanz ist aber bis dato weit weg von einem Wow-Effekt“, so Brams weiter.

Der RSV ist einer der größten Sportvereine der Stadt. Vor der Pandemie zählte er mehr als 2000 aktive Mitglieder. Während der Corona-Phase sei vor allem der Einbruch bei den Kursteilnehmern merkbar gewesen. „Hier lag die Ausfallquote teils bei 100 Prozent“, weiß Dirk Riemer, sportlicher Leiter beim RSV. Langsam würden die Verantwortlichen jedoch ein Licht am Ende des Tunnels sehen: „2021 war mitgliedertechnisch der Tiefpunkt erreicht, seit dem vergangenen Jahr beginnen sich die Zahlen aber allmählich dem Niveau vor der Pandemie anzugleichen“, sagt Riemer.

Bodo Monschau, Leiter des Dojos Dokan für Shokatan Karate in der Ludwigstraße 18-20, hatte bisher noch keinerlei Berührungspunkte mit dem Sportvereinsscheck. Seit fast 30 Jahren lehrt er seinen Schülern die beliebte asiatische Kampfkunst. Während der Pandemie bemerkte auch Monschau einen Rückgang der Besucher seines Dojos. Mittlerweile dürfe er aber wieder mehr und auch neue Leute begrüßen, auch ganz ohne die Förderung: „Ich schaue, dass ich auch weiterhin persönlich in den Schulen präsent bin und für Karate werbe. Das ist sozusagen mein eigener Scheck“, sagt der mehrmalige Vizeweltmeister.

Generell hält der Sportbund die Kampagne dennoch für eine gute Sache, um mehr Menschen in die Vereine zu locken. „Wer sich aber für eine Sportart interessiert, sollte sich nicht nur aufgrund der Förderung in einem Sportverein anmelden, meint Jonas Pyschny. Abseits des Sportvereinsschecks biete der Sportbund Remscheid noch weitere Fördermöglichkeiten. So erhielten beispielsweise Kinder zu ihrem vierten Geburtstag einen Sportgutschein, der bis zum siebten Geburtstag eingelöst werden kann. „Durch den Gutschein fällt fürs Kind ein Jahresbeitrag weg“, sagt Pyschny.

Vergünstigung

Durch den Sportvereinsscheck erhalten Neumitglieder in registrierten Vereinen eine Vergünstigung von 40 Euro für den Eintritt. Innerhalb von vier Wochen nach Beantragung muss die Neumitgliedschaft nachgewiesen werden. Zum Formular