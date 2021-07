Sportplatz Neuenkamp wird in Gewerbegebiet umgewandelt

Stadt lehnt Kaufpreis ab

Die Stadt lehnt den Kaufpreis von 1,5 Millionen Euro für Neuenkamp als „überteuert“ ab. Der RSV strebt eine Nutzungsänderung an.

Von Andreas Weber

Die Stadt wird den Sportplatz Neuenkamp nicht kaufen. Die 1,5 Millionen Euro, die der RSV als Grundstückseigentümer als Kaufpreis haben will, „übersteige den Verkehrswert als Sportfläche deutlich“, stellt Sportdezernent Thomas Neuhaus in einem Bericht fest, der in der Ratssitzung am 26. September vorgestellt wird.

Bei 38 Euro pro Quadratmeter, insgesamt 540 000 Euro, liegt laut Gutachterausschuss der Stadt die Messlatte. „Freiwillig einen Kaufpreis zu akzeptieren, der 960 000 Euro über dem ermittelten Verkehrswert liegt, wäre zudem rechtlich zu beanstanden“, betont die Stadtverwaltung.

Der Kämmerer würde im Sinne einer maßvollen und sparsamen Haushaltsführung seine Zustimmung mit Sicherheit verweigern. Für den RSV heißt dies: „Mittel- oder langfristig wollen wir das Gelände veräußern, streben wir mit fachanwaltlicher Hilfe eine Umwidmung von einer Sportnutzungs- in eine Gewerbefläche an“, erklärt RSV-Pressesprecher Peter Brinkmann.

Um dafür die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde dem RSV von Seiten der Stadtspitze mündlich eine zügige Prüfung angedeutet. Der Sportverein benötigt die finanziellen Mittel durch den Verkauf, um seine Anlage am Fürberg zu sanieren.

Gleichzeitig soll dem BV 1910, der auf dem Aschenplatz Neuenkamp acht Mannschaften im Spielbetrieb hat, eine Übergangszeit eingeräumt werden. „Wir wollen eine Verlängerung des Pachtvertrages mit der Stadt aushandeln“, deutet Peter Brinkmann an. Zwei weitere Jahre sind im Gespräch, wenn der ursprüngliche Vertrag nach 30 Jahren im Sommer 2020 ausläuft.

BV 1910 widerspricht der Stadt: Von Einigkeit könne keine Rede sein

Der Traditionsclub BV 1910 hätte dann bis 2022 Zeit, sich neu zu orientieren. Wo die neue Heimat sein könnte, ist völlig offen. „Das Sportamt wurde beauftragt, Alternativen für den Spielbetrieb des BV 1910 zu erarbeiten. Dabei soll der Fokus insbesondere auf Alt-Remscheid mit der Möglichkeit einer Kunstrasen-Nutzung gelegt werden“, heißt es in der Ratsvorlage.

Die Nachricht wurde beim BV 1910 mit Entsetzen aufgenommen. Zwar stellt die Stadtverwaltung in ihrem Sachstandsbericht fest, dass sich nach einem gemeinsamen Gespräch am 30. August „alle Beteiligten unter den gegebenen Umständen einig waren, dass dies die sinnvollste und pragmatischste Lösung ist“. Berthold Fahl erinnert diese Zusammenkunft völlig anders. „Von einvernehmlich kann keine Rede sein. Natürlich wehren wir uns dagegen. Egal, wohin man uns schiebt, der BV 1910 wird daran kaputtgehen.“

Ob der BV 1910 in Struck, am Honsberg, Hasten, Tura Süd oder Stadtpark angedockt wird: „Wenn man als zweiter Verein irgendwo landet, bleibt man das fünfte Rad am Wagen. Da spielen die Mitglieder nicht mit. Kein Verein überlebt so eine Entwurzelung.“

Fahl erklärte dem RGA, dass er der Stadtspitze mit OB Burkhard Mast-Weisz und Thomas Neuhaus klipp und klar verdeutlicht habe, dass der Verein mit dem Aus für den Sportplatz Neuenkamp fortan „am Abgrund“ stehe.