Sportplatz: RSV ruft 3,6 Millionen Euro auf

Neuenkamp

+ © Herbert Draheim Die Zukunft des Platzes Neuenkamp steht auf dem Spiel: hinter dem Aschenfeld ist das Berufskolleg, vorne zur Straße an der Längsseite links das Vereinsheim, daneben die Jahn-Turnhalle. © Herbert Draheim

Die Zukunft des BV 1910 in Neuenkamp ist ungewiss. Stadt legt kein konkretes Angebot für den Kauf vor. Verein droht Vertreibung.

171 Mitglieder zählte der BV 1910 Ende 2017, 198 waren es ein Jahr später. „Und demnächst werden wir die 200 knacken“, ist sich Geschäftsführer Berthold Fahl sicher. Der kleine, fußballorientierte Klub steht eigentlich nicht schlecht da. Doch im 109. Jahr nach der Gründung droht dem Traditionsverein eine höchst ungewisse Zukunft.

Die sportliche Heimat des BV 1910 an der Neuenkamper Straße könnte in einer schwierigen Gemengelage unter die Räder geraten. Ausgangspunkt: Nach 30 Jahren endet im Frühsommer 2020 der Pachtvertrag zwischen dem Eigentümer der Sportanlage, dem RSV, und der Stadt Remscheid. Was danach passiert, ist offen. Der RSV hat sich positioniert. Dessen Hauptausschuss entschied im Januar fast einstimmig, für den Verkauf des 14 500 Quadratmeter großen Geländes in unmittelbarer Nachbarschaft des Berufskollegs Technik 3,6 Millionen Euro aufzurufen. Der RSV folgt dabei Gutachtern, die den Bodenrichtwert bei 250 Euro pro Quadratmeter für Gewerbe/Handel taxieren.

Hartmut Bau, RSV-Vorsitzender und hauptamtlicher Geschäftsführer, bedauert, dass die Stadt nie ein konkretes Angebot vorgelegt habe. Wenn die Stadt nun erklärt, dass sie diese hohe Summe nicht aufbringen will, würde der Aschenplatz verschwinden und in bester Lage am Rande der Innenstadt Wohnbebauung entstehen oder das attraktive Areal gar für Handel und Gewerbe umgewidmet.

+ Standpunkt von Andreas Weber © RGA

In der kommenden Sportausschuss-Sitzung (20. März, Rathaus Lüttringhausen) will das Sportamt erklären, wie es die sportliche Zukunft an der Stelle sieht. Zahlen müssen dafür auf den Tisch. Zum Verkaufspreis gesellen sich die Kosten für die Entsorgung der Altlasten (Marsberger Kieselrot), die auf 350- bis 400 000 Euro geschätzt wurden und die Summe, die für die Umwandlung in einen Kunstrasen aufgewendet werden müsste. Diese wird wohl jenseits einer Million Euro liegen.

Das Vertrauen beim RSV in die Stadtverwaltung ist gering

Hartmut Bau hatte schon nach den ersten Sondierungsgesprächen des seit Jahren schwelenden Themas das Gefühl beschlichen, dass die Stadt taktiere, nie ernsthaft erwog zu kaufen, sondern darauf spekuliere, dass der RSV ein so hohes Verkaufsangebot in die Welt setzt, dass man es nur ablehnen kann. Das Vertrauen in die Stadt als Verhandlungspartner sei mittlerweile gering in seinem Verein, erklärt Bau. Aber: „Als Sportverein liegt uns natürlich am Herzen, dass das Sportgelände an der Neuenkamper Straße erhalten bleibt.“ Insoweit sei der RSV bei einem ernsthaften Angebot der Stadt bereit, in weitere Gespräche einzusteigen.

Die Stadt hingegen argumentiert heute damit, dass Remscheid keinen weiteren Kunstrasen benötige. Denn nach einer vier Jahren alten Studie der Uni Wuppertal hätte Remscheid seine Kunstrasen-Quote übererfüllt. Daniela Hannemann, Geschäftsführerin des Sportbundes, hält dagegen, dass diese wissenschaftliche Erhebung nicht mehr den neuesten Stand widerspiegele, zum anderen die absolute Zahl der Kunstrasenplätze unberücksichtigt lasse.

SPORTPLATZ NEUENKAMP EIGENTÜMER Seit der Fusion mit dem TV Jahn in 2016 gehört die Sportanlage an der Neuenkamper Straße dem Remscheider Sportverein (RSV), dessen Heimat der Fürberg ist. Die Anlage ist auf dreißig Jahre bis in den Frühsommer 2020 an die Stadt für eine eher symbolische, jährliche Summe verpachtet. Die Stadt wiederum hält dafür die Sportanlage in Schuss.

Hannemann findet generell, dass die Stadt zu ihrem Versprechen stehen müsse, das sie einst dem BV 1910 gab, als dieser nach massivem Drängen vom vereinseigenen Sportplatz Neuenhaus vertrieben wurde, weil Edscha dringend Parkplätze benötigte: Neuenkamp sollte dauerhaft die sportliche Heimat für den Klub sein. Zwischenzeitlich sollte daraus sogar ein Sportzentrum werden. Ebenso stand der Kunstrasen in der städtischen Prioritätenliste ganz oben, bevor er im Zuge der Diskussion über den Neubau für das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung nach unten rutschte.

Dem BV 1910, der damals unter Entbehrungen 1,2 Millionen Euro in sein neues Vereinsheim direkt am Sportplatz steckte, das auch eine Gastronomie („Enigma Bar“) beherbergt, droht nun wieder die Vertreibung. Die Stadt möchte dem Verein schmackhaft machen, sich in Struck oder Hackenberg niederzulassen.