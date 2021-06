Sportplatz Neuenkamp: Pachtvertrag wird verlängert

Ausschuss

+ © Herbert Draheim Der Sportplatz Neuenkamp ist unverzichtbar für das Quartier Hohenhagen, betont der BV 1910 Remscheid. © Herbert Draheim

Sportausschuss und Rat segneten einjährige Frist für Neuenkamp ab. Bis Mai 2021 kann der BV 1910 weiter auf Asche spielen.

Von Andreas Weber und Frank Michalczak

Der Fußballverein BV 1910 behält seine sportliche Heimat – vorerst jedenfalls. Bis 31. Mai 2021 dürfen die Kicker auf dem Sportplatz Neuenkamp weiter trainieren. Dazu wurde der Pachtvertrag zwischen der Stadt Remscheid, die dem BV 10 die Fläche zur Verfügung stellt, und dem Remscheider Sportverein als Eigentümer verlängert. Die zähen Kaufverhandlungen zwischen dem RSV und der Stadt waren zuvor wegen höchst unterschiedlicher Preisvorstellungen gescheitert.

Mit diesem Thema beschäftigten sich die Ortspolitiker mehrmals in dieser Woche – im Sportausschuss und im Stadtrat, wo ein Streit über eine neue Beschlussvorlage entbrannte. In einer nicht-öffentlichen Konsensrunde vor der Sitzung am Donnerstag hatten sich die Fraktionsvorsitzenden und der OB auf den Text verständigt. Danach soll der Rat die getroffene Vertragsverlängerung begrüßen. Diese gebe den Vereinen zunächst eine „befristete Planungssicherheit“. Beim Vorsitzenden des Sportausschusses Markus Kötter (CDU) stieß diese Wortwahl auf Unverständnis. „Das ist heiße Luft“, erklärte er. „Außerdem: Kein Elternteil wird doch sein Kind in einem Fußballverein anmelden, der lediglich zwei Jahre Planungssicherheit hat.“

Appell des Sportausschusses findet auch im Rat Gehör

Dies ändert jedoch nichts an der Ausgangssituation, bei der es um viel Geld geht. 1,5 Millionen Euro verlangt der RSV von der Stadt, die aber nur 540 000 Euro zahlen will. Diese Summe entspreche dem Verkehrswert des Sportplatzes. Hinzu gesellen sich Kosten für Beseitigung von Altlasten, die durch Platten abgesichert wurden, in Höhe von 550 000 Euro. Die Umwandlung des Aschenplatzes in Kunstrasen zieht rund 1,2 Millionen Euro nach sich.

+ Standpunkt von Andreas Weber

„Wir alle wollen den Sportplatz erhalten“, erklärt OB Burkhard Mast-Weisz, der aber an einen weiteren Teil der Beschlussvorlage erinnert, die schließlich vom Rat abgesegnet wurde. Darin heißt es, dass derzeitigen Rahmenbedingungen, unter anderem der Kaufpreis, einen Erwerb und Umbau Kunstrasen nicht möglich machen.

Die Politiker stimmten aber auch für den Appell des Sportschusses und der Bezirksvertretung Süd, die Verwaltung solle dafür kämpfen, dass der Sportplatz an dieser Stelle erhalten bleibe. Und das bleibt er – mindestens bis zum 31. Mai 2021. Bis zum 31. Dezember 2020 muss die Stadt mit dem RSV aber den Pachtvertrag verlängern, ansonsten läuft er fünf Monate später aus.

SPORTPLATZ-HISTORIE BV 1910 Jahrzehnte hatte der Fußballverein seine Heimat auf dem vereinseigenen Sportplatz Neuenhaus, neben Edscha gelegen. Ende der 80er Jahre gab der kleine Club (heute zählt er 238 Mitglieder) dem Drängen von Edscha und der Stadt nach, trat den Platz ab, damit das Unternehmen dringend benötigte Parkflächen bauen konnte. Damals erhielt der BV 1910 die Zusage, den Alternativstandort in Neuenkamp auf unbestimmte Zeit als Sportstätte nutzen zu können.

Das Ganze hatte auch einen Tag davor im Sportausschuss für Gesprächsstoff gesorgt. Denn mit dem Nachtragsentwurf zum Pachtvertrag, der am 23. Mai 1990 zunächst für 30 Jahre abgeschlossen worden war, wird das Problem nicht gelöst, sondern nur vertagt. Klaus Wetzel (Linke) fand das ausgehandelte Ergebnis höchst traurig: „Der einzige Grund für die einjährige Verlängerung ist doch, dass das Thema bei der Kommunalwahl im September 2020 vom Tisch ist. Denn die Aufgabe des Sportplatzes Neuenkamp würde garantiert Wählerstimmen kosten“, verteilte Klaus Wetzel einen Seitenhieb mit Blickrichtung auf den Oberbürgermeister.

Dezernent Thomas Neuhaus ließ sich durch diese Mutmaßung im Sportausschuss nicht aus der Reserve locken: „Hineininterpretieren kann man eine Menge in das Thema“, antwortete er Wetzel lapidar.