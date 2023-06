Sportplätze sind weiterhin geöffnet

Die städtischen Sportanlagen können auch in der sogenannten Schließungszeit von den Remscheiderinnen und Remscheidern genutzt werden.

Remscheid. Darauf weist die Stadt noch einmal explizit hin. So seien die Anlagen in der ersten bis dritten Ferienwoche – also bis Mitte Juli – weiterhin für den Individualsport geöffnet. „Das heißt, dass die Plätze von allen genutzt werden können, auch von den Vereinssporttreibenden.

Sie haben allerdings in dieser Zeit kein Vorrecht bei der Nutzung, weswegen auch keine Nutzungsgebühren erhoben werden, es gilt sich also, zu arrangieren. Des Weiteren sind in dieser Zeit die Sanitärgebäude geschlossen, das Flutlicht kann nicht genutzt werden und die Anlagen werden nicht gepflegt“, heißt es aus dem Remscheider Rathaus. Eine Ausnahme stellt nur der Kunstrasen Jahnplatz dar. Für ihn gibt es den politischen Beschluss, dass er ohne begleitendes Personal nicht genutzt werden darf. Die Freizeitsportanlagen neben dem Kunstrasenfeld sind für alle geöffnet. -lho-