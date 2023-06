So feiert die SG Hackenberg ihr 50-jähriges Bestehen

Zwei große Veranstaltungen stehen auf dem Programm - eins noch in diesem Jahr, der zweite Teil folgt 2024.

Von Peter Klohs

Remscheid. Die SG Hackenberg wurde 1973 gegründet, was nichts anderes bedeutet, als dass der Verein aus Lennep in diesem Jahr 50 Jahre alt wird. Gefeiert wird gleich zwei Mal.

Fest am 26. August beim Lenneper Sommer

Am 26. August wird es beim Lenneper Sommer eine große Jubiläumsveranstaltung auf dem Marktplatz geben. Ab 18 Uhr wird der aus Köln stammende DJ Bert die Besucher mit Musik „Quer durch alles“ unterhalten. Zwei Stunden später ist der Auftritt des Headliners vorgesehen: Kaschämm, Kölsche Coverband der Extraklasse, wird das Fest mit ihrer Anwesenheit und ihrer Musik veredeln. Dass an Bier- und Weinständen kein Mangel herrschen wird und auch diverse kulinarische Angebote bereitstehen, ist für den Verein eine Selbstverständlichkeit.

Der Vorsitzende der SG Hackenberg, Joachim Weber, freut sich bereits auf diesen Tag, obwohl es, wie er berichtet, organisatorisch „nicht ohne“ ablaufen wird. „Da am gleichen Tag noch der Markt stattfindet, können wir erst ab 14 Uhr aufbauen. Deshalb werden wohl an die 30 Leute dabei helfen. Aber wir haben noch nie eine große Feier außerhalb unseres Vereinsgeländes organisiert, und deshalb ist diese Premiere für uns besonders aufregend.“

Er betont, dass der Verein Lennep Offensiv bei den Vorbereitungen sehr hilfreich gewesen ist. „Und wie gewohnt findet das Fest mit freundlicher Unterstützung der Stadtsparkasse statt.“ Da am 26. August zeitgleich mehrere Großveranstaltungen in Remscheid stattfinden werden, hoffen die Hackenberger auf einen zufriedenstellenden Besuch.

Pfingsten 2024 gibt es ein großes Fußballturnier

„Den zweiten Teil der Feierlichkeiten begehen wir Pfingsten 2024“, kündigt die Geschäftsführerin der SG Hackenberg, Beate Wagemann, an. „Das wird dann sozusagen die sportliche Feier mit Fußballturnier. Vielleicht kommt ja auch eine prominente Mannschaft.“

Die Geschichte der SG Hackenberg ist wechselvoll. Corona hat den Verein arg gebeutelt. „Wir waren mal knapp 900 Mitglieder“, weiß Beate Wagemann zu erzählen. „Es ging dann in der harten Corona-Zeit runter auf rund 300. Das ist schon ein Aderlass.“ Aber spätestens mit der Eröffnung des in nur sieben Monaten entstandenen Kunstrasenplatzes auf der optisch beeindruckenden Vereinsanlage im Jahre 2022 stiegen die Mitgliederzahlen wieder an. „Aktuell sind wir kurz vor den 500.“