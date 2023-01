Sportbund: Sportive-App macht Lust auf die Vereine - Idee für Remscheid?

Beim Neujahrsempfang des Sportbundes ging es um 400.000 Euro Förderung und eine Solinger Idee, die Sportvereine nach vorn bringen soll.

Von Peter Klohs

Remscheid. Zum Neujahrsempfang des Sportbundes begrüßte dessen Vorsitzender Reinhard Ulbrich Sonntagvormittag im Eventlokal Löf an der Theodor-Körner-Straße Vereinsvertreter, aktive Sportler sowie Politiker. Als Gast hieß Ulbrich den Vizepräsidenten des deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Jens Nettekoven, willkommen.

Zwei Hauptpunkte prägten die Veranstaltung. Zunächst stellte Christopher Winter vom Solinger Sportbund die Solinger Sportapp vor. „Diese App“, so Winter, „beantwortet die Frage: Wie können wir Vereine sichtbarer machen? Wir wollen den Menschen Lust auf Sport machen, und mit diese App, die ‚Sportive‘ heißt und eine Alternative zu den üblichen Suchdiensten darstellt, können Sie Ihren Verein ohne großen Aufwand klar und deutlich darstellen.“

In Solingen, so Winter, habe sich diese kostenlose App, die vor einigen Jahren entwickelt wurde und seit rund einem Jahr auf dem Markt ist, bewährt und sei sehr gut angenommen worden. „Da wir alle bergisch denken, möchten wir den Remscheidern diese App nahebringen.“

Alles Vereinsrelevante kann man mit dieser App abbilden, schilderte der Solinger: Das komplette Vereinsangebot inklusive Preise und Trainingszeiten, Sonderveranstaltungen, Wettkämpfe. Winter stellte die App optisch vor und berichtete, dass es in Solingen bisher rund 500 Downloads zu verzeichnen gab. „Da dieses Angebot jedoch geteilt wird und verschiedene Vereine partizipieren, ist die endgültige Benutzerrate sicher fünf- bis zehnmal so hoch.“

In einem ersten Test, den Reinhard Ulbrich initiierte, erklärten zahlreiche Remscheider Sportvereine ihr Interesse an der App „Sportive“, zumal diese mit der Homepage der Stadt verknüpft werden kann. „Wir werden jetzt als Sportbund Gespräche dazu mit der Stadt aufnehmen“, versicherte Ulbrich. „Voraussetzung dafür ist die Lösung der Finanzierungsfrage.“

Digitalisierung: Remscheid stehen 400.000 Euro zu

Im weiteren Verlauf stellte Ulbrich die Digitalförderung 2023 vor, in deren Rahmen das Land NRW insgesamt 30 Millionen Euro EU-Fördermittel zur Digitalisierung des Breitensports zur Verfügung stellt. „Wir sind mit 71 Vereinen in Remscheid einer der kleinsten Bünde in NRW“, verriet Ulbrich.

„Die für unsere Stadt vorgesehenen 400.000 Euro bedeuten also im Schnitt pro Verein rund 5633 Euro. Jetzt gibt es kleine Vereine, die mit einem einzigen Laptop arbeiten können, und es gibt die größeren und großen Vereine, die sicher mehr Hardware dazu brauchen. Die 5633 Euro sollen auch nicht mehr als ein Richtwert sein.“

So läuft die Bewerbung in Remscheid

Da der Sportbund eher familiär ausgerichtet sei, schlug Ulbrich vor, das Prozedere der Anträge zu vereinfachen. „Bis Mitte Februar müssen dem Remscheider Sportbund die Anträge der Vereine vorliegen“, entwarf der Vorsitzende den Zeitplan. „Wir setzen uns ein oder zwei Tage in Klausur zusammen und entscheiden über jeden Antrag. Jeder von uns genehmigte Antrag wird an das Land NRW übermittelt. Bis Ende 2023 sollten, so ein Bewilligungsbescheid ergeht, die Zahlungen geleistet werden.“ Dies betreffe ausschließlich die Hardware, schloss Ulbrich. Alles andere wie die Montage, müsse in Eigenleistung erbracht werden.