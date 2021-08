Sporthallenkomplex an der AES wird 20 Millionen kosten

Ausschuss

+ © Roland Keusch Wird mit allen Nebenflächen abgerissen: die alte Sporthalle der Albert-Einstein-Gesamtschule, die es seit 1968 gibt. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde im Schulausschuss vorgestellt. Ein Totalunternehmer soll den Bau und die Planung übernehmen.

Von Andreas Weber

Die Albert-Einstein Gesamtschule (AES) erhält einen neuen Sporthallenkomplex. Im Schulausschuss stellte Anna Wagner von der Beraterfirma PSPC (Berlin) die Ergebnisse einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor. In zwei Schritten waren dabei vier Varianten durchgespielt worden.

Favorisiert wird ein Abriss der maroden Halle, die ersetzt wird durch einen erweiterten, modernen Komplex in Hanglage. Dieser soll neben einer Dreifach-Halle, eine Ein-Feld-Halle sowie zwei Gymnastikhallen enthalten, verbunden mit Ersatzfläche für den Schulhof und einer Parkpalette.

Die Maßnahme wird mit einem Totalunternehmer realisiert werden, sprich einer Firma, die neben der Bauausführung, die Planungen und Bauzwischenfinanzierung erbringt. 19,927 Millionen Euro wird das dringend benötigte Projekt kosten, das nicht nur die AES und benachbarte Schulen stärkt, sondern auch den Vereinssport.

Lesen Sie auch: In Remscheid fehlen zwei Sporthallen

Im Investitionsprogramm der Stadt bis 2023 sind – Bestandteil des Haushaltsplans 2019/20 – 8,7 Millionen Euro eingeplant. Um die restlichen elf Millionen Euro zu finanzieren, benötigt Stadtkämmerer Sven Wiertz das Okay der Aufsichtsbehörde. Mit grünem Licht von der Bezirksregierung in Düsseldorf könnte die Stadt das Vergabeverfahren für den Totalunternehmer einleiten. Im Sportausschuss, der in der Alexander-von-Humboldt-Realschule tagte, nannte Anna Wagner den Zeitrahmen: Für die EU-weite Ausschreibung des Totalunternehmers zu Beginn 2021 müssten 18 Monate veranschlagt werden, für Planung und Bau weitere 24 Monate.

Gesamtschule muss immer mehr Sportstunden auslagern

PSPC kalkuliert mit einer Fertigstellung des Sportkomplexes an der Brüderstraße im zweiten Quartal 2024. Solange der Weg bis dahin ist, Jutta Velte (Grüne) nahm die Nachricht erleichtert auf: „Mein Sohn war vor 30 Jahren auf der Gesamtschule und schon damals war die Sporthalle marode.“ Die eingeschränkten Möglichkeiten dort sorgen dafür, dass immer mehr Sportstunden ausgelagert werden müssen. Waren es im aktuellen Schuljahr 55, so werden es 2019/20 voraussichtlich 61 sein, Schwimmen nicht eingerechnet, teilte Anna Wagner mit.

Sven Wiertz lobt die Lösung: „Ich halte sie für vernünftig und zielgerichtet.“ Die neue Sporteinrichtung sei nicht nur für die AES und die Innenstadt nötig, sie stelle einen beträchtlichen Vermögenswert für die Stadt dar. Die Investition könne über Jahrzehnte abgeschrieben werden.

Bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung war die Stadt ähnlich verfahren wie beim Neubau des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung sowie dem „Rathausrückbau“. In allen drei Fällen war PSPC als externer Gutachter beauftragt worden.