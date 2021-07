In der Sporthalle spielen Pinguine gegen Delfine

Spieltreff

+ © Roland Keusch Beim Basketballturnier der Grundschulen in der Sporthalle Neuenkamp ging es um Spaß um Fairness, weniger ums Gewinnen. © Roland Keusch

Die Stadt hatte zum „Spieltreff Basketball“ eingeladen. Knapp 500 Grundschüler kamen – und hatten einen Riesenspaß.

Von Sabine Naber

Zum 18. Mal hatte der Fachdienst Sport und Freizeit der Stadt die Kinder der Grundschulen für Dienstagmorgen zum Basketball-Spielen ins Sportzentrum Hackenberg eingeladen. Mit Erfolg, denn fast alle Schulen machten mit, so dass 44 Mannschaften à 10 bis 12 Kinder gebildet werden konnten. Sie spielten gegeneinander und hatten hörbar einen Riesenspaß bei der Sache.

Organisator Markus Dopke hatte den Mannschaften Tiernamen gegeben, so dass Tiger gegen Löwen, Gnus gegen Hyänen oder Pinguine gegen Delfine antreten mussten. „Die ,Bären von Hackenberg‘ fehlen noch“, ertönte es plötzlich aus den Lautsprechern. Kurze Zeit später kam Entwarnung: „Bären gefunden.“ Das ist hier ein bisschen tumultig“, sagte Dopke lachend mit Blick auf die Schüler, die in ihren farbenfrohen Trikots ein buntes Bild boten, sich gegenseitig lautstark anfeuerten und bei jedem Spiel von oben runterzählten.

„Hier geht es nur um Spaß und Fairness. Nicht ums Gewinnen“, versicherte Dopke, der am Mittag jeden Schüler aufrief und ihm eine Urkunde fürs Mitmachen überreichte. Anschließend wurden gleich noch sechs Basketbälle verlost, bevor es mit den von der Stadt bereitgestellten Bussen wieder zurück in die Schulen ging. „Auch diese Bälle bekommen nicht die besten Spieler, es entscheidet allein das Glück“, machte der Organisator noch einmal deutlich, worum es in erster Linie geht.

Grundschüler gehen auf Korbjagd © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch © Roland Keusch LOK © Roland Keusch LOK © Roland Keusch

Der Spieltreff basiert auf einer Idee des Westdeutschen Basketballvereins, der seinen Sport auf diese Art ein bisschen populärer machen will. „Das Regelwerk ist ja ziemlich komplex, und viele Lehrer trauen sich nicht so richtig ran“, weiß Dopke. Dienstag wurde es vereinfacht: Mädchen und Jungs spielten gemeinsam in einer Mannschaft bei diesem Spiel, bei dem es ja nicht auf Kraft, sondern auf Zielgenauigkeit und das Beherrschen der Technik ankommt.

Organisatoren hoffen auf Zulauf in den Sportvereinen

Die Schiedsrichter stellte unter anderem der Remscheider Sportverein (RSV) zur Verfügung. „Wir hoffen ja, dass der eine oder andere Spieler nach dem Treff heute Lust bekommt, im Verein zu spielen“, heißt das gemeinsame Ziel der Organisatoren. Aber auch der Schulsport wird bedacht, Dopke hatte auch Basketbälle für die Schulen im Gepäck.

„Die Veranstaltung kommt sehr gut bei den Schülern an. Schließlich schleusen wir jedes Jahr 400 bis 500 Kinder hier durch. Schön zu sehen ist schon, wie sie staunen, wenn sie vor der großen Halle hier stehen“, sagte Dopke.