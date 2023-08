Sportbund holt zum großen Wurf aus

Mit Unterstützung des Inklusionsrates sollen alle Sportvereine behinderte Menschen besser integrieren.

Remscheid. Sonja Robbe ist ein Lieblingsgast im Inklusionsrat. Wenn die Mitarbeiterin des Sportbundes das Gremium besucht, bringt sie nicht nur Ideen mit, sondern auch Konzepte und Erfolge. Das mögen die Kommunalpolitiker. Waren die Ratsmitglieder schon ins Schwärmen geraten, als Robbe von dem sechswöchigen, inklusiven Bewegungsprojekt im Frühjahr mit Kindern ab vier Jahren berichtet hatte, gab es am Mittwoch bei der jüngsten Sitzung eine höchst seltene politische Geste. Für die Finanzierung eines Anschlussprojektes spendierte der Inklusionsrat mehr Geld als gefordert. Insgesamt 6000 Euro wird der Sportbund aus dem jährlichen Budget des Gremiums, das 12.000 Euro beträgt, erhalten.

„Mittendrin - Sport, Bewegung und Lebensfreude“ - unter diesem Motto wollen die Sportler an das Pilotprojekt anknüpfen, das nach den Sommerferien in das reguläre Angebot des Hastener TV übergegangen ist. Was der HTV leistet, soll flächendeckend in vielen Remscheider Sportvereinen möglich sein. „Wir wollen von Projekten zur Langfristigkeit“, warb Robbe.

„Mittendrin“: Wer sich engagiert, wird ein Gütesiegel erhalten

Es soll ein großer Wurf werden, bei dem sich Behinderte am Ende in jedem Verein „mittendrin“ fühlen können. Sonja Robbe nannte ein aktuelles Beispiel: Die Eltern eines autistischen Jungen mit leichter körperlicher Beeinträchtigung, der gut und schnell Laufen kann, haben sich an sie gewandt. „Aber ich finde keinen Verein für ihn. Überall gibt es Vorbehalte. Er will noch nicht mal an Turnieren teilnehmen, nur in Gemeinschaft rennen.“

Das Konzept, das mit Netzwerk-Partnern wie Lebenshilfe oder Caritas und dem Inklusionsrat umgesetzt werden soll, sieht mehrere Stufen vor. Der Startschuss fällt mit der Aufklärung und Sensibilisierung von Sportvereinen. Vorträge sollen angeboten werden, Übungsleiter über Schulungen qualifiziert, Tagesveranstaltungen für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ausgerichtet werden.

Ein offizielles Siegel soll Vereinen verliehen werden, die sich „Mittendrin“ verschreiben. „`Mittendrin` könnte das Schlagwort für das Siegel werden“, findet Sonja Robbe. Darüber hinaus soll ein inklusives Sportabzeichen eingeführt werden. „Der Sportbund führt jährlich einen kostenlosen Sportabzeichentag für Menschen mit und ohne Behinderung durch“, nannte Robbe einen Baustein. Auch die Öffentlichkeitsarbeit soll über Poster, Aufkleber, Banner intensiviert werden.

Auf den Weg hat sich der Sportbund gemacht. Den ersten internen Sporttag, den die Hilda-Heinemann-Schule in Hackenberg im Juni mit Unterstützung des Sportbundes organisierte, wird 2024 geöffnet – für alle Remscheider. Für ein zweites Angebot an der Hilda-Heinemann war vergangenen Freitag Auftakt. 15 Förderschüler im Alter von 12 bis 19 Jahren werden mit fachmännischer Anleitung von Mediziner Dr. Volker Peinke, Ultraläufer Gerd Dürr, Langstreckler Daniel Schmidt, Lena Bagdaschwili, Michael Scholz und Sonja Robbe an die Teilnahme beim Röntgenlauf am 29. Oktober herangeführt. Auch der Sportbund wird beim Lauf mit einem Stand vertreten sein und für „Mittendrin“ werben.

„Wenn wir 4000 Euro erhalten, könnte etwas Tolles entstehen“, bat Robbe um Unterstützung. Der Inklusionsrat packte zu den 4000 Euro und weiteren 1000 Euro, die in der Sitzung davor freigegeben worden waren, spontan was drauf. Der Vorschlag von der Vorsitzenden Friederike Pohl, insgesamt 6000 Euro dafür auszugeben, wurde einstimmig angenommen.

„Tolle Sache“

„Das ist wie Weihnachten für uns“, freute sich Sportbund-Mitarbeiterin Sonja Robbe über die Bewilligung von 6000 Euro. Sabine Krause-Janotta (SPD) und Stephan Schürmann empfanden die Ideen des Sportbundes als eine „tolle Sache“. Auch Norbert Schmitz (CDU) signalisierte für seine Partei, dass sie voll hinter dem inklusiven Sportkonzept stehe. Und Ralf Krüger, Behinderbeauftragter der Stadt, zollte uneingeschränkt Beifall, sprach von einem „Husarenstreich“.