Berthold Fahl: „Sport braucht Ehrenamtler“

Berthold Fahl vom BV 10 antwortet.

Remscheid. Berthold Fahl (65) ist Geschäftsführer des Fußballvereins BV 10. Der ehemalige Banker antwortet heute.

Wie würden Sie die Stadt Remscheid in einem Satz beschreiben?

Seestadt auf dem Berge mit viel Metall- und Werkzeugindustrie, Heimat des Hasen.

Was muss ein Nicht-Remscheider unbedingt tun, wenn er in Remscheid ist?

Schloss Burg, Müngstener Brücke und Röntgen-Museum besichtigen.

Was ist Ihre Leidenschaft?

Fußball. Ich spiele seit 58 Jahren beim BV 1910 Remscheid, und bin dort Geschäftsführer. Zudem Skifahren und die drei Enkelkinder.

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Asterix und John Wayne.

Welches Buch lesen Sie oder welche Serie schauen Sie?

„Geschichte des Bergischen Landes bis zum Ende des alten Herzogtums 1806“ von Gorißen, Sassin und Wesoly. Serien: ZDF Info wegen Geschichte und „CSI Miami“.

Was geht Ihnen in Remscheid auf die Nerven?

Entscheidungsprozesse dauern viel zu lang, unter anderem Entwicklung der Alleestraße. Wir hatten früher eine sehr ansehnliche Alleestraße, dies ist leider nicht mehr der Fall. Sauberkeit in der Stadt, was auch bei einer kürzlichen Schülerumfrage zu Recht beanstandet worden ist. Hier muss viel stärker eingegriffen werden. Und die Ampelschaltungen auf der Freiheitstraße.

Wo kann man gut ausgehen?

Wir gehen in Hasten gern ins Il Camino oder in Lennep zum Poseidon, in der Innenstadt in die Pyramide, Waffeln essen auf Schloss Burg.

Was würden Sie tun, wenn Sie Oberbürgermeister von Remscheid wären?

Kita-Gebühren abschaffen, das Ehrenamt weiter fördern. Ohne ehrenamtliche Tätigkeit sind ein Großteil der Sportvereine in Remscheid als auch viele soziale Einrichtungen nicht mehr existenzfähig. Hier müssten stärkere Anreize geschaffen werden, da in vielen Vereinen/Einrichtungen der Nachwuchs fehlt.

Was ist im Bergischen einmalig?

Wir verfügen über viele intakte Wälder und Talsperren, die zum Wandern einladen. Die Natur sollte man mehr schätzen.

Welche Schlagzeile würden Sie gern im RGA lesen?

„Das Sportzentrum Neuenkamp mit Kunstrasenplatz für den BV 1910 Remscheid ist endlich fertig.“