Ein Spielplatz von Kindern für Kinder

Eröffnung

+ © Roland Keusch Ein kleiner Schnitt für Erwachsene, ein großer für Remscheids Kinder: Bezirksbürgermeister Stefan Grote (l.) und Sozialdezernent Thomas Neuhaus eröffnen den Spielplatz. © Roland Keusch

An der Alma-Mühlhausen-Straße ist mit Beteiligung von Schülern der GGS Mannesmann ein neuer Freiraum zum Toben entstanden.

Von Daniel Dresen

Seit November 2014 sehnten vor allem die Schüler der GGS Mannesmann diesem besonderen Tag entgegen. Einen Kilometer von ihrer Schule entfernt, wurde an der Alma-Mühlhausen-Straße ein 2700 Quadratmeter großer Spielplatz gebaut. Bei der Umsetzung der Anlage wurden Vorschläge von 16 Schülern im Alter zwischen sechs und elf Jahren aufgegriffen. Seit August 2016 wurde gebaut. Die Baukosten betrugen rund 182 000 Euro. Donnerstagnachmittag wurde der Spielplatz im Südbezirk von Sozialdezernent Thomas Neuhaus und Bezirksbürgermeister Stefan Grote feierlich eröffnet.

+ Der Auftritt der Trommelgruppe der GGS Mannesmann sorgte für ausgelassene Stimmung auf der neuen Anlage. © Roland Keusch

„Es gibt erstmals in Remscheid einen Spielplatz mit einer Rodelbahn, die um das aufgeschüttete Spielplateau herum verläuft“, sagte Remscheids Spielplatz-Bauer Dirk Buchwald. Der Spielplatz liegt in starker Höhenlage.

Zwölf Meter Höhenunterschied werden durch eine Wellenrutsche ausgeglichen, die von einem Spielturm ausgeht. „Ein besonderes Karussell fördert durch eine Schräge den Gleichgewichtssinn der Kinder“, erzählte Buchwald. Ein Sandwerk macht es möglich, den feinen Spielsand per Lastzug zu bewegen.

Trommler sorgen für ausgelassene Stimmung

Auch an Kleinkinder wurde gedacht: Ihnen steht eine kleine Rutsche zur Verfügung. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung trat die Trommelgruppe der GGS Mannesmann unter der Leitung von Ralf Kunkel auf und sorgte an diesem verregneten Nachmittag für ausgelassene Stimmung.

„Schüler haben sich Obstbäume gewünscht: Apfel, Kirsche, Pflaume.“

Dirk Buchwald, Spielplatz-Bauer

Sandra Bringe, Gruppenleiterin der OGS Mannesmann blickte stolz auf das Ergebnis ihrer Kinder. „Wir sind sehr zufrieden mit dem fertigen Spielplatz. Heute sind sehr viele Kinder dabei, die vor zweieinhalb Jahren in einer Projektarbeit Modelle zusammengesteckt und geknetet haben“, sagte Bringe.

Der neunjährige Priyanth, Schüler der GGS Mannesmann, tobte sich auf dem großzügigen Gelände bereits aus. „Die Rutsche ist besonders gut geworden. Aber auch das Klettergerüst gefällt mir. Ein Mitschüler hat sich damals sehr viel Mühe gemacht bei dem Modell aus Knete und Schaschlikspießen“, sagte Priyanth und zeigte mit glänzenden Augen auf das Resultat an der Alma-Mühlhausen-Straße.

„Ein Spielplatz ist eine Investition in Kinder. Und eine Investition in Kinder ist eine Investition in die Zukunft“, resümierte Bezirksbürgermeister Stefan Grote beim Blick auf das Areal. Sozialdezernent Thomas Neuhaus sprach von einer „runden Sache“. Auch Spielplatz-Bauer Buchwald machte einen zufriedenen Eindruck. Er war erstaunt über die Vorschläge der Schüler. „Sie haben sich Obstbäume gewünscht: Apfel, Kirsche und Pflaume. Die stehen im unteren Bereich des Spielplatzes“, erklärte Buchwald.

Keine besonderen Lärmschutzmaßnahmen nötig

Auch ein Platz zum „Chillen“, neudeutsch für ausruhen, wurde auf Wunsch der Kinder eingerichtet. „Zwei Hängematten warten am Ende der großen Rutsche“, sagte der Spielplatz-Bauer.

Auf besonderen Wunsch der Schüler der GGS Mannesmann wurde ein Zerrspiegel am Eingang zum Spielplatz aufgestellt. „Die Kinder haben sich gewünscht, dass sie gegrüßt werden, wenn sie auf den Spielplatz kommen. Diesen Wunsch haben wir mit dem Zerrspiegel umgesetzt. So können die Kinder ihr Zerrbild grüßen“, verriet Buchwald. Wünsche, die nicht berücksichtigt werden konnten, waren ein Fußballfeld sowie ein Wasserspiel.

SPIELPLÄTZE STADTGEBIET 140 Spielplätze gibt es in Remscheid und viele werden derzeit noch für die Saison instand gesetzt: Nach dem Winter werden morsche Pfosten ausgetauscht, Befestigungsschrauben an Spielgeräten nachgezogen oder verunreinigter Sand entfernt. Für neue Geräte stehen der Stadt in diesem Jahr 20 000 Euro im Haushalt zur Verfügung.

„Wasseranlagen sind auf Spielplätzen immer schwierig, weil wir Trinkwasser hätten anbieten müssen und das geht nur in kontrollierten Bereichen“, erklärte Buchwald. 70 Prozent der Kinderwünsche seien umgesetzt worden. Besondere Lärmschutzmaßnahmen seien nicht berücksichtigt worden. „Ein Spielplatz genießt einen sehr hohen Schutz und der Krach, der dort entsteht, ist einfach hinzunehmen“, sagte Buchwald.