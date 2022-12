Spielgruppe sucht noch Kinder

Drei Mal die Woche im Bürgerhaus-Süd.

Remscheid. Die Räume sind frisch renoviert, es gibt eine gemütliche Spielecke, ein Bällebad und ein Außengelände samt Trampolin: Die Spielgruppe im Bürgerhaus-Süd ist seit November wieder geöffnet. Über zwei Jahre war sie geschlossen, nachdem die vorige Leiterin Sabine Trossin gestorben war – und dann kam Corona. Nun darf wieder gespielt werden. Leonas (1 Jahr alt) ist eines der Kinder, die bereits dabei sind. „Er freut sich, wenn er wieder ins Bürgerhaus spielen gehen kann“, sagt Leonas’ Mama Selma Schischke. Die Familie lebt direkt um die Ecke. Sie ist froh, dass die Gruppe nun wieder geöffnet hat – zumal hier zwei Erzieherinnen die Kinder betreuen. Wir geben einen Überblick.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Spielgruppe im Bürgerhaus-Süd (Eingang hinten vom Hof aus), Auguststraße 24, montags, dienstags und mittwochs jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Die morgendliche Bringzeit ist dabei nicht ganz starr festgelegt. Nur: um 10 Uhr ist Frühstück angesagt. Kosten: 160 Euro pro Monat. Die Kinder bleiben hier, nach einer Eingewöhnungszeit, ohne Eltern unter sich. Los geht es nach den Ferien wieder am 9. Januar.

Plätze: Die Gruppe unter der Leitung von den Erzieherinnen Maleen Müller, die selbst ihre kleine Tochter Johanna mit zur Spielgruppe bringt, und Nadine Knop hat noch fünf Plätze frei für Kinder von 1 bis Kindergartenalter. „Viele bekommen auch keinen Kitaplatz. Wir sind dann eine gute Alternative. Denn hier lernen die Kinder ebenfalls Sozialverhalten, werden gefördert“, sagt Müller. Kontakt und Anmeldung: Tel. (01 57) 38 25 56 23.

Inhaltlich: Es wird gesungen, gespielt, gebastelt, im Sommer geht es raus in den Garten, in den Kuckuck oder auch schon mal in die Fauna. Zudem kann die Gruppe die großen Räume vom Bürgerhaus nutzen: Da wird im Saal gerne mit Bällen gespielt. -mw-