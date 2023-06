Stadion Reinshagen ist endlich fertig

Kommt das Outlet, sollen dort auch die Fußballer des FCR kicken.

Von Axel Richter

Remscheid. Uuuuunendlich lange hatte es gedauert. Jedenfalls nach Wahrnehmung des Steppke, der die Worte des Oberbürgermeisters zur Eröffnung des neuen Stadions Reinshagen so kommentierte: „Yeah, nach 300 Jahren!“

Ganz so lange hatte es wohl nicht gedauert. Sechs Jahre waren aber doch vergangen, bis die Hockeyspieler des Reinshagener Turnerbundes (RTB) wieder auf dem heimischen Platz auflaufen durften. Eine lange Zeit. Das Warten sollte sich jedoch gelohnt haben. Und nicht nur sie. Für 2,2 Millionen Euro haben die Stadt Remscheid und die von ihr beauftragten Baufirmen aus dem 1925 erbauten Stadion eine schicke Sportanlage entstehen lassen, die wenige Wünsche offen lassen dürfte.

Für die Hockeyspieler ist ein neues Kunstrasenfeld entstanden in direkter Nachbarschaft zur Sporthalle West. „Darauf werden Sie es in die Bundesliga schaffen“, prophezeite Sportdezernent Thomas Neuhaus (Grüne) den Spielern von Vereinschef Florian Zwanzig. Der hofft jetzt auf steigende Mitgliederzahlen. Und freut sich, dass seine Mannschaften nicht mehr durchs Bergische Land vagabundieren müssen.

„Die Hockeyspieler haben wirklich gelitten“, hielt Sportamtsleiter Martin Sternkopf fest. „Erst haben wir sie nach Hölterfeld geschickt, dann kamen dort Flüchtlinge unter und die Sportler mussten nach Wuppertal ausweichen.“

Seither ist viel Erde bewegt worden in Reinshagen. Ballfangzäune wurden gebaut, neue Treppen angelegt, Flutlichtmasten sorgen für mehr Licht. Der Hauptplatz erhielt unter anderem eine neue Beregnungsanlage, eine Wettkampf-Diskusanlage, eine Stabhochsprunganlage. Was ihm noch fehlt, ist eine neue Tartanbahn.

In Arbeit ist auch noch die Sporthalle West als unmittelbar angrenzendes Winterquartier. Nachdem darin zuletzt gegen Corona geimpft wurde und die Halle insgesamt in die Jahre gekommen war, musste sie saniert werden. Weitere 5 Millionen Euro lässt sich die Stadt das kosten.

Insgesamt haben heute sechs Vereine ihre sportliche Heimat auf der runderneuerten Anlage. Dazu zählen die Footballer vom AFC Amboss. Hinter der Tribüne ist für sie ein weiterer Kunstrasenplatz entstanden. Mit seinen Wettkampftoren und eigener Linierung kann er auch für offizielle Spiele genutzt werden.

Und gegen den Ball darf schließlich auch getreten werden in Reinshagen. Der VfB Marathon Remscheid spielt dort schon lange. Der FC Remscheid soll folgen.

Sollten die neuen Pläne für ein Outlet-Center in Lennep diesmal Realität werden, soll der Landesligist seine Heimspiele in Reinshagen austragen. Bislang spielen sie im Röntgen-Stadion, doch soll die 100 Jahre alte und ebenfalls baufällige Spielstätte mit dem Center überbaut werden.

Glücklich zeigte sich der FCR mit den Umzugsplänen zurückliegend nicht. Nach dem vorläufigen Scheitern der DOC-Pläne des Investors McArthur Glen hatte der Verein deshalb eigene Pläne für einen Erhalt des Röntgen-Stadions präsentiert. Dann trat die Unternehmerfamilie Dommermuth als neuer Investor für ein Outlet in Lennep auf. Um die Pläne des FCR ist es seither ruhig geworden.

Philipp Dommermuth, der im breit aufgestellten Familienunternehmen für die Outlet-Sparte zuständig ist, setzt seine Vorstellungsreise durch Remscheid unterdessen fort. Am heutigen Abend ist der Investor aus dem Westerwald bei der Kreishandwerkerschaft Remscheid zu Gast. Die Betriebe hoffen auf viele Aufträge, wenn das Outlet erst steht.

100 Mitglieder

In den zurückliegenden Jahren hat die Stadt laut Sportverwaltung zwischen 12 und 13 Millionen Euro in die Sportinfrastruktur der Stadt investiert. Gebaut wird aktuell noch in Hackenberg. Die SG Hackenberg erhielt jüngst erst einen Kunstrasenplatz, woraufhin sich die Zahl der Mitglieder um 100 erhöht hat. Gebaut wird demnächst in Neuenkamp. Auch dort wird die Asche durch Kunstrasen ersetzt.

Kommentar von Axel Richter: Stadt muss nachbessern

Vor etwa einem Jahr machte der FC Remscheid seine Pläne für einen Erhalt des Röntgen-Stadions öffentlich. Das DOC war damals gerade Geschichte. Nun schlugen die Kicker den Umbau der traditionsreichen, aber auch baufälligen Spielstätte in eine moderne Anlage für Sport, Freizeit und Kultur vor. Auf die Frage nach der Finanzierung blieb der Verein vage.

Dann stand ein neuer Outlet-Investor vor der Rathaustür. Jetzt wartet der Verein ab, was aus seinen Plänen wird. Schließlich hat schon einmal jemand ein DOC anstelle des Röntgen-Stadions bauen wollen. Kommt es, steht der FCR allerdings vor Problemen.

Das neue Stadions Reinshagen, in dem die FC-Kicker dann spielen sollen, ist schön geworden. Nur eine Fantrennung gibt es dort nicht. Und genug Parkplätze auch nicht. Das passt nicht zu den Ambitionen des Vereins, der gern eine Liga höher spielen möchte. Die Stadt wird deshalb nachbessern müssen, soll der FCR nicht von vorneherein seiner Entwicklungschancen beraubt werden.