Spielemarkt wandelt sich zum Festival

Akademie für kulturelle Bildung trägt dem Gesellschaftswandel Rechnung. Messe erhält neuen Anstrich.

Von Andreas Weber

Die öffentlichkeitswirksamste Veranstaltung der Akademie für kulturelle Bildung kehrt generalüberholt zurück. Aus dem Spielemarkt am 7./8. März wird das Spielkulturfestival. „Wir wollen damit dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen“, erklärt Akademie-Direktorin Dr. Susanne Keuchel.

Zum 60-jährigen Bestehen 2018 hatte die von Bund und Land getragene Einrichtung in Küppelstein ein Übergangsjahr ausgerufen. Anstelle des 39. Spielemarktes fand in kleiner Runde eine Zukunftskonferenz statt, die analoge und digitale Spielkultur neu gewichtete.

Konzipiert wurde ein Festival, das komplett auf Aussteller verzichtet. 43 waren es beim letzten Mal vor zwei Jahren. Vorbei die Zeit, wo Spielebegeisterte neue und bewährte Spiele an Ständen ausprobieren und kaufen konnten. „Wir gehen von diesem Prinzip weg und bieten offene und geschlossene Workshops an“, definiert Nadine Rousseau, mit Susanne Endres seit Anfang 2018 Leiterin des Fachbereichs Spiel.

Lesen Sie auch: Am Samstag endet Arbeit an Zukunft des Remscheider Spielemarktes

Vierstellige Besucherzahlen werden in der Woche nach Karneval ausbleiben, nach dem derzeitigen Stand rechnen die Gastgeber mit 500 vorher angemeldeten Fachbesuchern. Erzieher, Lehrer, Sozial-, Kultur- und Medienpädagogen sind gefragt, sich inspirieren zu lassen. Den größten Workshop präsentiert ein exotischer Gast: Alistair Aitcheson, Spieleentwickler aus Großbritannien, lädt mit „The incredible playable show“ (Donnerstagmorgen) und „The amazing eggman show“ (Freitagmorgen) zu innovativem Miteinander ein, an dem sich bis zu 200 Teilnehmer beteiligen können.

Susanne Endres und Nadine Rousseau haben den witzigen Showmaster in Hamburg erlebt und direkt an ihr Spielkulturfestival gedacht. Wie die mittlerweile populären Escape Rooms mobil werden können, zeigt der Verein „wundersam anders“. Die Bayreuther präsentieren auch die Schwarzlicht-Murmelbahn. Ebenso wird vermittelt, wie sich mit Kostümen und Greenscreens neue Spielwelten entwerfen lassen.

Als Kooperationspartner des Festivals im Boot sind die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur sowie das Deutsche Kinder- und Jugendhilfswerk, die sich mit Empfehlungen an der Programmzusammenstellung beteiligt haben. Mit Daniel Zils werden 3-D-Brillen gebaut, mit dem Verein Waldritter geht es zu einer Fantasyreise in den benachbarten Wald.

SPIELKULTURFESTIVAL TERMIN Am Donnerstag und Freitag, 7./8. März (10 bis 18 und 10 bis 16 Uhr) findet das 1. Spielkulturfestival in der Akademie für kulturelle Bildung, Küppelstein 34 (Reinshagen), statt. ANMELDUNGEN Nur noch wenige Einzelplätze werden vergeben; Mail: „kulturellebildung.de/spielkulturfestival“, Tel. (02191) 79 40.

Akademie-Mitarbeiter Thomas Wodzicki nimmt sich der „New Games“ an, eine alte Idee der 60er/70er-Jahre, die auf faire Spiele als Gruppenerlebnis zielt, bei der es nicht um Wettbewerb oder Gewinner geht, sondern ein faires Miteinander. „Random acts of kindness“ von Gabi Linde (Hidden Campus) widmet sich gesellschaftlichem Verhalten abseits der Spieledynamik, das sich damit auseinandersetzt, wie man Mitmenschen im Alltag kleine Freuden bereitet. Und Jens-Peter Schliemann und Anja Wrede aus der Spiele-Autoren-Zunft sprechen über Ideen bei Brettspielen.

Susanne Keuchel denkt an Ausdehnung auf Remscheid

In der abschließenden Podiumsdiskussion am Freitag (15 bis 16 Uhr) sprechen sechs Experten über die Spielkultur als Experimentierraum der Zukunft: „Spiele ich das Spiel? Oder spielt das Spiel mich?“ lautet die Fragestellung.

In jedem Fall steht das Spielkulturfestival erst am Anfang seiner Entwicklung. „Wir können wachsen“, kündigt Susanne Keuchel an. Weil die Kapazitäten am Standort Küppelstein 34 bis zu einer kommunalpolitischen Entscheidung über einen weiteren Anbau vorerst ausgereizt sind, denkt die Akademie-Leitung mittelfristig daran, das Spielkulturfestival auf Standorte in ganz Remscheid auszudehnen.