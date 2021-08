Heute öffnet der Spielemarkt

38. Spielmarkt in der Akademie

+ © Roland Keusch Spricht Fachpublikum wie Medien- und Spielpädagogen, aber auch die spielebegeisterte Öffentlichkeit an: der Spielmarkt in der Akademie für kulturelle Bildung in Küppelstein. © Roland Keusch

102 Workshops, 43 Aussteller: Heute und morgen sind Spielebegeisterte in der Akademie Küppelstein genau richtig.

Von Andreas Weber

Für die Direktorin des Hauses ist es ein „Highlight des Jahres“. Am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag, 2./3. März, richtet die Akademie der kulturellen Bildung den 38. Spielemarkt aus. Eine Veranstaltung, die aus dem dicht gefüllten Terminkalender der Landes- und Bundeseinrichtung herausragt.

43 Aussteller werden erwartet und 102 Workshops abgehalten. Fachpublikum wie interessierte Öffentlichkeit sind gleichermaßen nach Küppelstein 34 eingeladen. Zwei Tage können Spielebegeisterte neue, kreative und bewährte Spiele ausprobieren. Marietheres Waschk, Fachbereichsleiterin Spiel, verspricht: „Wer hier vorbeischaut, findet garantiert ein Ostergeschenk. Man kann Karten-und Würfelspiele erwerben und diese sogar vorher ausprobieren.“

Im Mittelpunkt des 38. Marktes steht die Frage nach dem Wert der Spiele. Dr. Susanne Keuchel findet dieses Sonderthema angemessen, schließlich gäbe es in der Bildung aktuell einen Wertediskurs, der auch eine Neupositionierung auf dem Spielmarkt erörterungswürdig macht. „Spiele sind ein Spiegel der Gesellschaft mit Wettbewerbscharakter einerseits, aber auch kooperativen Elementen“, meint sagt die Direktorin der Akademie, Dr. Susanne Keuchel. Dies gelte im Übrigen analog wie digital.

Horst Pohlmann, Fachbereichsleiter Medien, beobachtet in der Bildschirm-Welt einen Trend: „Unreflektiertes Spielen steht nicht mehr im Mittelpunkt.“ So wird nicht nur still und alleine daheim vor sich hin gedaddelt, sondern immer mehr am Rechner zusammengespielt.

Darauf legt der Spielemarkt seinen Fokus: Das Miteinander ist das Besondere. „Gemeinsam spielen, positive Erlebnisse sammeln, Kreativität in der Spielgruppe sowie beim Teamplay an den Tag legen machen den Reiz aus. „Damit hinterfragt der Spielemarkt jene Wettkampf-Spiele, die sich nur an Sieg oder Niederlage orientieren“, stellt Akademie-Pressesprecher Torsten Schäfer fest. Sehr gefragt momentan sind die Escape Rooms, die viele kommerzielle Anbieter als Freizeitgestaltung anbieten.

Dass sich Escape Rooms auch in der Pädagogik gut machen, darauf wird Referent Ingo Radmer (Leopoldshöhe) in zwei Vormittags-Seminaren eingehen. In geschlossenen Räumen knobelt nämlich eine Rätsel-Crew daran, binnen 60 Minuten anhand einer Geschichte versteckte Hinweise zu entdecken, zu kombinieren, Puzzle zusammenzusetzen, um den Schlüssel zu finden, der die Teilnehmer aus dem Escape Room führt. „Eigentlich ist das ein klassisches Computerspiel“, findet Marietheres Waschk. Ingo Radmer stellt das Spielprinzip vor und gibt Anregungen, wie es sich zum Beispiel in Schulen umsetzen lässt.

Die Workshops decken eine riesige Palette ab: Sandra Anklam (Akademie) bringt beim Improvisationstheater „Scheiter heiter“ Fehlerfreundlichkeit näher. Ralf Brinkhoff (Löhne) trägt politischen Entwicklungen Rechnung und verrät in „Das ganze Leben ist ein Spiel“ wie sich kultur- und gesellschaftspolitische Entwicklungen mit Planspielen umsetzen lassen. Jörg Memmel (Pösing) widmet sich dem Thema Spielen als Rollstuhlfahrer. Geschicklichkeit kann im Bogenschießen getestet, beim Geocaching das Abenteuer per GPS erlebt und Poi-Schwingen nach Noten erlernt werden.

Gerhard Knecht verabschiedet sich mit der Neuentdeckung alter Spiele

Gerhard Knecht, Dozenten-Urgestein an der Akademie in Reinshagen, verabschiedet sich auf seinem letzten Spielmarkt mit der Neuentdeckung alter Spiele. Knecht, der Ende September in den Ruhestand wechselt, wird in seinen beiden Nachmittags-Kursen Spielen wie „Obstsalat“ oder „Reise nach Jerusalem“ mit kleinen Änderungen eine frische Dynamik verpassen.

Mit knurrenden Mägen müssen Besucher nicht nach Hause gehen. Die Hausgastronomie sorgt für die Bewirtung, unter anderem mit Waffeln.