Sperrmüllbrand verraucht Treppenhaus

Lüttringhausen

Am Montagmittag geriet eine neun Quadratmeter große Sperrmüllsammlung in Brand.

Die Feuerwehr rückte in die Karl-Arnold-Straße aus.

Remscheid. Am Montagmittag geriet eine neun Quadratmeter große Sperrmüllsammlung neben einem Hochhaus in der Karl-Arnold-Straße in Brand. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Durch die hohe Rauchentwicklung verrauchte auch das Treppenhaus des Hochhauses. Die Bewohner mussten für die Lüftungsmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand.

Der Sperrmüllbrand konnte ebenfalls schnell gelöscht und der Einsatzort dementsprechend schnell verlassen werden.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Löscheinheiten Lüttringhausen und Lennep im Einsatz. kab/to

