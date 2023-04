Blitzermarathon: Polizei blitzt verstärkt

In dieser Woche wird verstärkt geblitzt in NRW.

Die Wuppertaler Polizei nimmt an der „Speedweek 2023“ teil. Autofahrer sollten langsam fahren.

Remscheid. Wo genau sie blitzen, verrät die Polizei nicht. Den Autofahrern bleibt nur übrig, vor allen Kindergärten und Schulen langsam zu fahren. Das sowieso immer, besonders aber in dieser Woche. Denn auch die Polizei im Bergischen nimmt teil an der „Speedweek 2023“.

Die ganze Woche über führen die Polizeibehörden in ganz Europa Tempokontrollen durch. Schwerpunkt wird am Freitag sein. Vorbild ist der Blitzmarathon, zu dem der damalige NRW-Minister Ralf Jäger (SPD) seine Polizeibeamten 2012 erstmals auf die Straßen entsandte. Sinn und Zweck der 24-stündigen Tempokontrollen war schon damals umstritten. Spätere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass die Nachhaltigkeit sich in engen Grenzen hält.

„Wir blitzen dort, wo es sinnvoll ist, und erhoffen uns davon natürlich, dass die Unfallzahlen sinken“, heißt es bei der Polizei Wuppertal. Wie viele Temposünder zum Auftakt gestern geblitzt wurden, konnte sie nicht sagen.