Spedition Mäuler befreit den BVB-Truck

Fair Pull

+ © Marius Becker/dpa (Symbol) © Marius Becker/dpa (Symbol)

Der BVB dankt der Spedition Mäuler.

Der Verkaufstruck von Borussia Dortmund, der am Sonntagmittag auf dem Weg zum Wintertreff am Rathaus war und im Schneechaos an der Autobahnabfahrt auf der Rechtsabbiegespur Richtung Stadtzentrum hängengeblieben war, wurde von dem benachbarten Speditionsunternehmen aus seiner misslichen Lage befreit.

Mäuler-Mitarbeiter streuten, zogen den Fanartikel-Bus mit einem Unimog auf das nahe Firmengelände. Mehrere Stunden verbrachte das Fahrzeug dort, die zwei Mitarbeiter wurden bewirtet. Als sich die Wetterlage besserte, ging es abends zurück nach Dortmund. AWe