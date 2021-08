SPD-Frauen verteilen Rosen zum Frauentag

Aktion

+ © Roland Keusch Trotzten dem Regen: Fünf Frauen und ein Mann verteilten zum Internationalen Frauentag Rosen vorm Allee-Center. © Roland Keusch

Bügelaktion fiel wegen des Regens aus.

Von Lara Hunt

Eigentlich hatte die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen mit einem Bügelbrett auf den internationalen Frauentag und das Thema Gleichberechtigung hinweisen wollen. An einem Informationsstand auf der oberen Alleestraße wollten sie das Bügeldiplom für Männer anbieten. Dann kam der Regen. „Da bleibt ja keiner lange genug zum Bügeln stehen“, erklärt die SPD-Frauen-Vorsitzende Gerhilt Dietrich, die die Frauengruppe neu ins Leben gerufen hat.

„Weil politische Willensbildung in den Parteien geschieht und die Interessen der Frauen sonst leicht unter den Tisch gekehrt werden“, sagt die gebürtige Bayerin, die vor drei Jahren nach Remscheid zog. Auch der Frauentag sollte da nicht unter den Tisch fallen. Was blieb, war das Standardprogramm. Zu sechst mit 200 roten Rosen im Gepäck hielten die Frauen – und ein Mann – dem Wetter an der Alleestraße stand. Der Mann, Philipp Weber, SPD-Mitglied, sagt, der Frauentag sei für alle wichtig. „Frauen sollten genau die gleichen Rechte haben wie Männer. Es ist das 21. Jahrhundert.“

Bügeln für Männer soll nachgeholt werden

Das sei aber noch lang nicht der Fall, sagt Yurdi Kaya von der AG Migration und Vielfalt der SPD, die sich an der Aktion beteiligte. „Dass der Tag in der jetzigen Zeit noch erwähnt werden muss, ist schade. Genau wie die Tatsache, dass wir im Jahr 2017 noch über Gleichberechtigung diskutieren müssen“, findet sie klare Worte. Was bleibe, sei die Hoffnung, dass sich da etwas tut.

Hoffnung gibt es auch für die Bügelbrettaktion. „Die wollen wir nachholen“, kündigt Gerhilt Dietrich an. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.