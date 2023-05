SPD erinnert an Bücherverbrennung

Erinnerungen an den 10. Mai 1933.

Von Peter Klohs

Remscheid. Am 10. Mai 1933 loderten in Deutschland die Scheiterhaufen. In Berlin und mehr als zwanzig anderen Städten verbrannten die Nazis Bücher von jüdischen, linken und liberalen Autorinnen und Autoren. Heinrich Heine, einer dessen Werke dem Nazi-Feuer anheimfielen, hatte das bereits 1821 vorhergesehen: „Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen“, schrieb er in seinem Trauerspiel „Almansor“.

An die Bücherverbrennung erinnerte die SPD am Samstag mit einem Lesemarathon im Deutschen Werkzeugmuseum in Hasten. 14 Lesepaten hatten die Bühne jeweils für zehn Minuten für sich. Kooperationspartner war das Katholische Bildungswerk.

Als erster las Oberbürgermeister Burkhart Mast-Weisz eine Sequenz aus „Die Augen des ewigen Bruders“, eine Novelle von Stefan Zweig. Der Text handelt von Schuld und auch von angenommener oder eingebildeter Unschuld - ein moralisches Stück. Zweig erlebte das Ende der Nazi-Diktatur nicht mehr, er nahm sich 1942 das Leben.

SPD-Ratsmitglied Ulla Wilberg hatte die Texte gesammelt und die Vorleser ausgesucht. Auch zwei Kinder waren dabei. Amelia und Jefferson Krause, beide zehn Jahre alt und Kinder des Remscheider SPD-Vorsitzenden Jörg-Dieter Krause, lasen Erich Kästner: Amelia den Beginn von „Pünktchen und Anton“, ihr Bruder aus „Das fliegende Klassenzimmer“.

Ulla Wilberg selbst las am Ende der dreistündigen Veranstaltung ihren „Leib- und Magenautor“ Kurt Tucholsky („Lottchen beichtet einen Geliebten“). In die illustre Runde gesellten sich Lara Helbeck, die vier Gedichte von Mascha Kaléko vorstellte, Juso-Vorsitzender Daniel Pilz mit drei Abschnitten aus Heines „Deutschland, ein Wintermärchen“, DGB-Stadtverbandsvorsitzender Peter Lange („Deutsche Kinder in Paris“, Kurt Tucholsky), und Christine Krupp, eine der Stellvertreterinnen des OB, las mit Rahel Sanzara eine Autorin, die weniger bekannt ist.

Auch anderen Autorinnen und Autoren wie Klaus Mann, Else Lasker-Schüler und Berthold Brecht wurde beim Lesemarathon Platz eingeräumt.