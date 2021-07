SPD-Chef Sven Wiertz legt sein Amt nieder

Politik

+ © Roland Keusch Gibt nach sieben Jahren den Parteivorsitz im Unterbezirk Remscheid ab: Sven Wiertz. © Roland Keusch

Sven Wiertz gibt „Zeitgründe“ für den Rückzug an. Christine Krupp soll die Nachfolge antreten.

Von Frank Michalczak

Sven Wiertz legt den Vorsitz der Remscheider SPD nieder. Nach sieben Jahren sei für ihn der Tag gekommen, von der Führungsposition Abschied zu nehmen, die sehr zeitaufwendig sei, erklärt der 42-Jährige. Als seine Nachfolgerin nominierte der Vorstand der Sozialdemokraten Christine Krupp (36). Sie ist seit 2014 Mitglied der SPD-Ratsfraktion.

Stadtkämmerer Sven Wiertz erfüllt mit seinem Schritt auch eine Forderung der CDU-Fraktion. Sie hatte von dem städtischen Beigeordneten verlangt, aus Gründen der Neutralität in der Führungsriege der Stadtverwaltung auf den Parteivorsitz zu verzichten. Dem kommt er jetzt nach – etwa ein Jahr, nachdem er von den Sozialdemokraten noch einmal im Amt bestätigt wurde. „Es ging mir darum, die Nachfolge verantwortungsvoll zu regeln.“

„Ich gehe frohen Herzens und mit Stolz auf das, was wir geleistet haben“, zieht er eine positive Bilanz seiner siebenjährigen Amtszeit. Als Erfolg sieht er die „Wiederbelebung der inhaltlichen Arbeit“ und die „stärkere Beteiligung der Mitglieder“ an der kommunalpolitischen Willensbildung. Auch sei es gelungen, die Zahl der Sozialdemokraten in Remscheid zu stabilisieren. Aktuell gehören rund 435 Mitglieder dem hiesigen Unterbezirk an.

Christine Krupp hat seit 2005 ein SPD-Parteibuch

Seine designierte Nachfolgerin Christine Krupp ist eine gebürtige Remscheiderin. Die 36-Jährige ist verheiratet, Mutter einer kleinen Tochter und von Beruf Gewerkschaftssekretärin. Seit 2005 hat sie einen SPD-Mitgliederausweis. „Ich habe mir die beiden großen Parteien genau angeschaut. Schlussendlich hat mich das Hartz-IV-Konzept überzeugt“, erklärt Christine Krupp.

+ Soll die Remscheider Sozialdemokraten ab Juli als neue Vorsitzende führen: Christine Krupp. © Roland Keusch

Es sei richtig gewesen, unterschiedliche Sozialleistungen zu bündeln. Auch den Begriff „Fördern und Fordern“, der mit den Hartz-Reformen verbunden ist, kann sie unterschreiben. „Aber es wurden auch Fehler gemacht“, sagt sie. „Soziale Ungerechtigkeiten müssen beseitigt werden.“

Es dürfe nicht sein, dass ein Arbeitnehmer, der Jahrzehnte im Berufsleben stand und mit Ende 50 plötzlich arbeitslos wird, befürchten muss, sein mühsam abgestottertes Eigenheim zu verlieren. Das so genannte Schonvermögen müsse darum erhöht, die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds I müsste gerade für ältere Arbeitnehmer verlängert werden.

Als neue Vorsitzende des SPD-Unterbezirks, der aus den Ortsvereinen Lennep, Lüttringhausen, West, Süd und Stadtmitte / Hasten besteht, will sie die Partei noch breiter aufstellen. „Die Remscheider SPD verbindet man insbesondere mit dem Landtagsabgeordneten Sven Wolf und dem bisherigen Parteichef Sven Wiertz – viele weitere Namen dürften den Remscheidern aber nicht einfallen.“

Die 36-Jährige will deshalb dafür sorgen, dass sich weitere SPD-Politiker in Ausschüssen und Ämtern mehr profilieren können. Zudem sollen die aktiven Sozialdemokraten, die sich in der lokalen Remscheider Politik engagieren, stärker von den Fortbildungs- und Förderangeboten der Partei profitieren.

Sven Wiertz bleibt der Parteipolitik indes erhalten – auf städtischer Ebene will er der SPD-Führungsriege noch als beratendes Mitglied zur Verfügung stehen. Zudem wird er als Vorstandsmitglied seine Arbeit in der SPD-Region Niederrhein fortsetzen und landespolitische Akzente setzen.

Wiertz wurde 2014 vom Rat der Stadt zum städtischen Beigeordneten gewählt. 2013 hatte er für den Bundestag kandidiert und verlor damals im Wahlkreis Remscheid, Solingen, Cronenberg und Ronsdorf gegen den CDU-Mann Jürgen Hardt. Die Gelegenheit, später ins Parlament nachzurücken, nutzte er nicht. Sven Wiertz entschloss sich, Kämmerer und Beigeordneter in Remscheid zu bleiben.