Friedrich-Ebert-Platz: Der erste Spatenstich ist gemacht

Das Millionen-Projekt ist nun offiziell eröffnet. Der Busbahnhof wird ab Ende 2025 zu einer Wohlfühloase.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Der erste Spatenstich läutete gestern symbolisch den Beginn der Bauarbeiten auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein, der bis Ende 2025 eine Frischzellenkur erlebt. Zunächst soll das neue Betriebsgebäude der Stadtwerke stehen, das bereits im Sommer 2024 eröffnen wird. Es bietet den Busfahrern Sozialräume sowie eine Leitstelle. Und: Passanten können sich dort künftig in einem Café stärken und eine öffentliche Toilette nutzen – an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr.

Prof. Thomas Hoffmann, Chef der Stadtwerke, beschrieb beim gestrigen Ortstermin die Bedeutung des Projekts: „Es ist das größte und wichtigste seit Jahrzehnten für uns.“ Damit verbunden sei nicht nur deutlich höherer Komfort für die Fahrgäste, sondern auch ein optischer Gewinn: „Wir wollen Remscheid noch hübscher machen, als es jetzt schon ist.“

Daran knüpfte Sven Wolf (SPD) in seiner Funktion als Vorsitzender des Stadtwerke-Aufsichtsrats an. „Der Omnibus-Bahnhof ist das Erste, das die Menschen sehen, wenn sie in die Innenstadt kommen. Hier entsteht eine attraktive Platzfläche“, erklärte er im Hinblick darauf, dass ein Teil des Areals begrünt wird. Auch dadurch werde die Aufenthaltsqualität gehoben. Insgesamt 11 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen, wobei der Löwenanteil vom Land Nordrhein-Westfalen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bereitgestellt wird.

OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) blickte beim gestrigen Ortstermin auf viele Gespräche mit Remscheidern zurück, die an dem Sinn des Ganzen Zweifel geäußert hatten. „Die künftige Anmutung wird 2025 zeigen, dass die Entscheidung richtig war“, unterstrich der Oberbürgermeister. „Außerdem: Wenn wir hier nicht investiert hätten, dann wäre das Geld in andere Städte geflossen.“

Friedrich-Ebert-Platz: So soll der neue Busbahnhof aussehen

Zwei markante Elemente werden den neuen Busbahnhof prägen: die überdachte Wartezone in Form eines geschwungenen Hockeyschlägers und das ellipsenförmige Betriebsgebäude. Passanten sollen bis Ende September erkunden können, wie dessen Rohbau Konturen annimmt. „Ziel ist es, ihn dann für den Winter abzusichern. Im Anschluss können die Arbeiten an der Fassade und der Innenausbau beginnen“, kündigte Armin Freund an. Der Prokurist der Stadtwerke nannte weitere Details zum Gebäude: Es werde 13 Meter hoch sein und umfasse zwei Etagen plus Dachgeschoss, wo eine Photovoltaikanlage geplant sei. Für rund 180 Kollegen der Stadtwerke wird es zum Treffpunkt – vor und nach den Diensten sowie in der Pause. Neben zeitgemäßen Sozialräumen werde es auch moderne sanitäre Anlagen geben. Im Erdgeschoss sind die Angebote für die Öffentlichkeit vorgesehen: das WC und eine Bäckerei. „Wir führen derzeit mit einem hiesigen Unternehmen Verhandlungen“, fügte Freund hinzu.

Mit der Neugestaltung der Flächen samt der Wartezonen und dem begrünten Platz gelte es noch, einen Unternehmer zu betrauen. „Die europaweite Ausschreibung läuft“, berichtete Baudezernent Peter Heinze. Wenn die Auftragsvergabe erfolgt ist, führen die Arbeiten zu weiteren Veränderungen am Busbahnhof und in seinem Umfeld. Unter anderem wird die Unterführung verschwinden und durch zwei Ampelanlagen für Fußgänger an der Elberfelder Straße ersetzt – unter anderem für den Weg zum Ämterhaus und zurück.

Neuer Busbahnhof: 2014 hatte der Stadtrat das Projekt beschlossen

Das Millionen-Projekt ist wesentlicher Teil des Wiederbelebungsprogramms für die Innenstadt, das der Stadtrat 2014 beschlossen hatte. Danach wurde ein Wettbewerb gestartet, an dem sich Stadtplaner beteiligen konnten. Was nun aus den Vorstellungen des Preisträgers entsteht, sei „stadtbildprägend“, wie Oberbürgermeister Mast-Weisz anführte.

Hier gibt es weitere Informationen

Um die Öffentlichkeitsarbeit rund um die Großbaustelle Friedrich-Ebert-Platz kümmern sich die Innenstadtmanager Julia Ostkamp, Matthias Gerke und Kübra Akyazi, die eine Anlaufstelle im Haus Alleestraße 49 eröffnet haben. Sie bieten mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr offene Sprechstunden und beantworten Fragen. Über alle Entwicklungen und Neuigkeiten der Bauabschnitte können sich Interessierte auch im Internet informieren: www.fep-remscheid.de