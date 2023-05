Sparkassen-Kunden können Gebühren nun beeinflussen

Für Neukunden gilt das neue Konzept seit 1. Mai, Bestandkunden können es ab Juli nutzen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Stadtsparkasse Remscheid ändert die Struktur ihrer Kontomodelle – und zwar grundlegend. Neben einem Konto für junge Menschen gibt es nun drei verschiedene Girokonten, die stärker in die finanzielle Gesamtsituation des Kunden eingebunden werden. Und bei denen damit die Möglichkeit besteht, die Kontoführungsgebühren ein Stück weit selbst zu bestimmen. Für Neu-Kunden gilt das bereits seit 1. Mai, die rund 50 000 Bestandskunden können es ab Juli nutzen.

Kern ist ein Konzept namens „Konto.Mehr.Wert“. Hier gibt es in fünf Kategorien je bis zu zwei Punkte für entsprechende Produkte. Zum Beispiel für einen Sparplan, eine Haftpflichtversicherung oder eine Rentenversicherung. Zudem sind Bonus-Punkte möglich für PS-Sparer, Rentner oder Inhaber einer Ehrenamtskarte. Ab fünf Punkten gibt es Rabatt auf die Kontogebühren, zudem sieht der Kunde besser, wie er aufgestellt ist.

„Wir haben uns das gut und lange überlegt, weil wir damit etwas bezwecken“, sagt Vorstand Michael Wellershaus zum neuen Konzept. Es gehe darum, die Kunden an die Sparkasse zu binden, aber auch deren Versorgung zu verbessern. „Darin sehen wir unseren Auftrag.“ In die Entwicklungsphase habe man immer wieder mit Kunden über deren Erwartungen und Bedürfnisse gesprochen.

Herausgekommen sei eben keine einfache Preiserhöhung, so Wellershaus, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehe. Das GiroKomfort zum Beispiel steht nun mit 11,90 Euro in der Preisliste, zwei Euro mehr als zuvor. Doch mit fünf Punkten gibt es drei Euro Rabatt, es wird also günstiger. Insgesamt sind bis zu neun Euro Nachlass möglich.

Seit einem entsprechenden BGH-Urteil müssen Bestandskunden den neuen Bedingungen aktiv zustimmen, das geht online, schriftlich oder auch am Geldautomat. Eine gute Gelegenheit, das Gespräch mit den Beratern zu suchen, findet Wellershaus: „Die Kollegen halten sich dafür extra Termine frei.“