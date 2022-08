Sozialverband baut sein Netzwerk aus

Versammlung vermeldet steigende Mitgliederzahl.

Von Andreas Weber

Seit Anfang 2022 ist Ekaterina Hasert Staatsanwältin in Brandenburg. Ihr Nachfolger beim Sozialverband Deutschland (SoVD) in Remscheid ist Andreas Eckstein. Der Wuppertaler leitet als Volljurist seit dem 1. Februar die Rechtsberatung des Ortsverbandes in der Winkelstraße 3. Eckstein ist Ansprechpartner bei Fragen zur gesetzlichen Renten-, Kranken, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung, beim Behindertenrecht, der Grundsicherung, Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe.

Der SoVD berät nicht nur, er vertritt seine Mitglieder auch bei Klagen vor den Sozialgerichten. Der Ortsverband zählte Mitte des Jahres 2172 Mitglieder. Das Durchschnittsalter beträgt 59 Jahre. „Mit Solingen und Wuppertal sind es 2800“, erklärte Ortsvorsitzender Andreas Fuhrmann auf der Hauptversammlung in der Gaststätte Miro. Nachdem es zu Beginn der Pandemie einen Einbruch der Zahlen gegeben hatte, ist der Beistand mittlerweile wieder verstärkt gefragt. Fuhrmann nimmt dies erfreut zur Kenntnis. Ebenso wie die persönlichen Treffen, die nach über zwei Jahren wieder möglich sind.

Zunächst ruhte die Vorstandsarbeit, konnte, nachdem der Kreisverband Laptops gestiftet hatte, online aufgenommen werden. In seinem Rechenschaftsbericht stellte Fuhrmann vor der sehr geringen Zahl von 17 Anwesenden fest, dass der SoVD seit September 2020 eine beratende Funktion im Behindertenbeirat erhalten habe. Wichtig sei der Aufbau von Netzwerken, betonte Fuhrmann. So läuft ein Austausch mit der Verbraucherzentrale NRW sowie eine Verknüpfung mit dem EUTB (ergänzende unabhängige Teilhabeberatung). Fuhrmann strich heraus, dass der Sozialverband nach der Flut im Juli 2021 geholfen habe. „Aus körperlichen Gründen war uns dies nicht möglich, aber wir haben finanzielle Unterstützung geleistet.“ Kassierer Reiner Schulz legte den Kassenbestand dar: 14 668 Euro. Schulz wurde wiedergewählt für zwei Jahre, wird aber demnächst ins Emsland ziehen. Sein Nachfolger wird sein Stellvertreter sein: Neumitglied Christian Genau, der momentan als stellvertretender Kassierer agiert. Perspektivisch soll Genau als Zivilschöffe am Sozialgericht arbeiten. Weiter im Vorstand sind Ulrike Gouder De Beauregard (2. Vorsitzende), Jasmin Fuhrmann (Frauensprecherin), Hans-Peter Jörger (Medienreferent), Michael Jezierny und Rainer Schmidt (Revisoren) sowie Marlies Jörger (Beisitzerin).

SoVD, Winkelstraße 3 in Remscheid, Tel: 02191 - 277 32.