Sozialdemokraten ehren Jubilare

SPD-Vorsitzende bedankte sich bei 26 Parteifreunden für Treue.

Von Frank Michalczak

Sie bringen es gemeinsam auf über 1000 Jahre Parteizugehörigkeit – jene 26 Remscheider Sozialdemokraten, die gestern als Jubilare in der Klosterkirche geehrt wurden.

Die Vorsitzende des Unterbezirks, Christine Krupp, dankte ihnen für die Treue zur SPD in den vergangenen 25, 40, 50 und sogar 60 Jahren Mitgliedschaft, auf die Horst Laufenberg vom Ortsverein Süd zurückblicken kann. Zu weiteren Jubilaren zählten der ehemalige Landtagsabgeordnete Hans Peter Meinecke und Lothar Krebs, der elf Jahre als Stellvertreter an der Seite von OB Beate Wilding und Burkhard Mast-Weisz stand. Sie traten in jener Zeit der SPD bei, als Willy Brandt zur Symbolfigur des Aufbruchs und der neuen Ostpolitik in der Bundesrepublik wurde.

Zusammenstehen und Zusammenhalten seien weiter prägende Grundsätze ihrer Partei – und in diesen Zeiten, in denen Inflation und steigende Energiekosten die Gesellschaft vor besondere Herausforderungen stellen, unermesslich wichtig, betonte Christine Krupp bei ihrer Begrüßung. „Wir müssen Bollwerk für die Demokratie sein“, rief sie ihren Parteifreunden in der Klosterkirche zu, die sie aufforderte, weiter gegen Hass, Hetze und Rassismus aufzustehen.

Die Ehrung war für sie einer der letzten Auftritte als Parteichefin. Bei den Vorstandswahlen am 24. September will Christine Krupp nicht mehr kandidieren. Dann sind die aktuell 425 Sozialdemokraten in Remscheid gefragt, die Nachfolge zu klären.