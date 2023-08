Sozialamt: Rat beschließt neue Stellen

Wartezeit auf Grundsicherung im Alter soll kürzer werden – CDU und Linke üben Kritik an Verwaltungsspitze.

Remscheid. Einstimmig beschloss der Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag, drei zusätzliche Stellen im Sozialamt einzurichten. Damit soll die Wartezeit auf Grundsicherung im Alter begrenzt werden. Die Bearbeitung von Anträgen dauerte zuweilen bis zu einem Jahr.

Wie Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Bündnis 90/Die Grünen) darlegte, habe dies nicht dazu geführt, dass Menschen hungern mussten oder ihre Wohnung verloren, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Die Mitarbeiter hätten Prioritäten gesetzt. „Ich bin stolz darauf, wie sie mit der Not der Leute umgegangen sind“, erklärte er an die Adresse der Belegschaft, die sich in den vergangenen Jahren komplett neu formiert hatte. Der Grund: „Wir haben einen Generationswechsel erlebt.“ Bis auf die Leitungsebene seien sämtliche Posten neu besetzt worden.

Tanja Kreimendahl (CDU) übte Kritik an den Äußerungen des Dezernenten. „Auch ich habe Hochachtung vor der täglich geleisteten Arbeit im Amt.“ Es sei aber fragwürdig, dass der Wartezeit auf Grundsicherung nicht frühzeitig „entgegengewirkt wurde“. Auch Markus Kötter (CDU) zeigte sich irritiert, dass die Verwaltung die zusätzlichen Posten nicht bereits vor einigen Monaten gefordert hatte. „Da haben wir den Haushalt mitsamt dem Stellenplan beschlossen“, sagte der Fraktionschef, der sich ausdrücklich beim Seniorenrat bedankte, der das Thema auf die politische Agenda geholt habe. „Es geht hier um ein Leben in Würde im Alter“, hob der Politiker hervor.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD), der die Schaffung der neuen Stellen vorgeschlagen hatte, stellte fest: „Ganz ahnungslos war der Stadtrat nicht.“ Die Verwaltung hatte eine Liste mit diversen Posten im Rathaus vorgelegt, die eigentlich besetzt werden müssten, aber aus finanziellen Gründen nicht geschaffen werden können. „Wir können nicht alles gestalten, was wir müssten“, führte Mast-Weisz aus.

Vor diesem schwierigen Hintergrund sei es umso erfreulicher, „dass es ein gut funktionierendes Zusammenspiel“ der demokratischen Ebenen in Remscheid gegeben habe, wie SPD-Fraktionschef Sven Wolf meinte: „Nachdem es das Signal aus dem Seniorenrat gab, wurde die Sommerpause konstruktiv genutzt, um das Problem zu lösen.“ In diese Freude wollte Axel Behrend (Linkspartei) nicht einstimmen. „Die Empörung bei mir war groß, und sie ist es immer noch. Da hätten viel früher die Alarmglocken schrillen müssen.“

WiR: Arbeitsabläufehinterfragen

Waltraud Bodenstedt von der Wählergemeinschaft WiR regte an, die Prozesse und Arbeitsabläufe unter die Lupe zu nehmen. Nicht in jedem Fall sei mehr Personal die einzige Lösung. „Wir könnten doch mal die Frage stellen, wie andere Kommunen mit den komplexen Antragsverfahren umgehen.“ Diese ständen landauf, landab vor dem gleichen Problem, ließ sie der Oberbürgermeister wissen. „Es ist eine schwierige Aufgabe, die häufig zu Belastungssituationen führt.“ Er sei den Mitarbeitenden im Sozialamt „sehr dankbar“.

Anstieg

Laut Statistischem Bundesamt bezogen Ende 2022 rund 659.000 Menschen Grundsicherung im Alter. Dies entspreche einem Anstieg von 11,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.